Дрожжевое тесто "для ленивых": на приготовление нужно 5 минут, а будет храниться 3 дня

Выпечка из такого теста получается высокой, воздушной и пышной, а хранить заготовку в холодильнике можно несколько суток.

Такое дрожжевое тесто легко в приготовлении, не перекисает во время хранения в холодильнике, оно получится даже у тех, кто будет готовить его впервые. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Смачненьке", как приготовить идеальное дрожжевое тесто для выпечки за пять минут.

Как за несколько минут приготовить дрожжевое тесто, которое будет храниться в холодильнике 3 дня

Для теста нужно взять:

500 мл молока;

7 стаканов муки;

11 граммов сухих дрожжей;

2 столовые ложки сахара;

0,5 чайной ложки соли;

2 столовые ложки подсолнечного масла.

Способ приготовления теста.

Смешайте 4 стакана муки с дрожжами, добавьте теплое молоко, соль, сахар, растительное масло. Все хорошо размешайте ложкой.

Затем медленно введите еще стакан муки в тесто, оно должно быть липким. Разделите тесто на две части, положите в пакеты и отправьте в холодильник на полтора-два часа.

Если тесто будет лежать несколько дней, с ним ничего не произойдет. Можно приготовить его вечером, чтобы на завтрак что-нибудь испечь.

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