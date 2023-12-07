Дрожжи и зубная паста: как быстро почистить конфорки газовой плиты до блеска

Экономим время и деньги — как почистить конфорки газовой плиты до блеска домашними способами

Немногие хозяйки при мытье плиты каждый раз достают конфорки и отдельно их чистят. Как следствие, на конфорках образуются загрязнения, которые не так просто убрать.

Как почистить конфорки до блеска

Чтобы быстро и качественно почистить конфорки потребуются лимонная кислота, дрожжи и зубная паста.

Сначала нужно замочить конфорки в растворе лимонной кислоты. Нагрейте примерно полтора литра воды. После того как она закипит, добавьте пакетик лимонной кислоты в кипящую воду.

Положите в пенящуюся кипящую воду грязные конфорки, прокипятите их минут 5. После этого слейте воду.

Приготовьте очищающую грязь пасту — смешайте пакетик сухих дрожжей со столовой ложкой зубной пасты, можно взять любую, самую дешевую. Подойдет и зубной порошок. Тщательно перемешайте и добавьте несколько столовых ложек уксуса. Смесь по консистенции должна напоминать жидкую сметану. Чистящая паста готова.

Наденьте перчатки и губкой ототрите загрязнение на конфорках. Вся процедура занимает 10 минут. Промойте их под краном и сверните на место.

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