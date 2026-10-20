Дружба котенка и теленка покорила соцсети: их нежные объятия умилили миллионы людей (фото)

Котенок Фото иллюстративный / © pexels.com

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На ферме в американском штате Миссури котенок по имени Канга и теленок Ру стали настоящими звездами соцсетей. За их похождениями следят миллионы пользователей.

Об этом свидетельствуют фото andersonfarmsemily - Anderson Farm Family в Instagram.

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Один из видеороликов с необычными друзьями набрал более 1,6 млн просмотров. На кадрах маленький котенок уверенно бегает по хлеву и держится рядом с теленком, словно они выросли вместе.

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Дружба животных Фото andersonfarmsemily.

На кадрах видно, что Ру проявила приверженность новому знакомому с самого начала. Теленок обнюхивал котенка, мягко облизывал его и с любопытством исследовал маленького обитателя фермы.

Владельцы животных рассказали, что Ру, несмотря на небольшой размер, сразу заинтересовалась еще более маленьким малышом.

«Клянусь, Ру еще не встречала ни одного живого существа, которое бы не считала нуждающимся в нескольких поцелуях. Она и сама еще крошечная, но только поняла, что на ферме появился еще меньший малыш, то просто не могла оторвать от него внимания», — написали авторы страницы.

Они также признались, что не могут налюбоваться на это поведение: нежные прикосновения носом, облизывание и интерес теленка к новому другу каждый раз вызывают у них умиление.

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Дружба животных Фото andersonfarmsemily.

Впоследствии дружба животных только окрепла. На фото и видео Канга трется о других коров, но особенно охотно проводит время именно с Ру. Вместе они играют, прижимаются друг к другу и отдыхают в сене.

Реакция Сети — что говорят пользователи

Нежность необычной пары не оставила равнодушными и пользователей соцсетей. Один из комментаторов назвал их «самой неожиданной парой» и в восторге от того, насколько осторожно Ру обращается со своим маленьким другом.

«Я мог бы смотреть это запоем в течение пяти сезонов подряд», — признался другой зритель.

История котенка и теленка напомнила пользователям, что крепкая дружба может возникнуть даже между животными, которые совсем не похожи друг на друга.

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