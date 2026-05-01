Дружба вопреки инстинктам: ученые объяснили феномен любви между котами и собаками

Хищники и добыча часто становятся лучшими друзьями

Животные разных видов часто игнорируют природные инстинкты и начинают активно играть друг с другом, подвергаясь серьезной опасности. Такие развлечения присущи не только домашним питомцам , но и диким хищникам и их потенциальной добыче. Этот феномен объясняется потребностью в социализации, избытком энергии и даже обычным поиском адреналина.

О причинах и скрытых рисках межвидовой дружбы рассказывает Popular Science.

Исследователи проанализировали необычное поведение разных видов, чтобы понять мотивацию таких опасных контактов.

Языковой барьер и опасность игр

Общие развлечения в пределах одного вида обычно безопасны, ведь животные понимают язык тела партнера и знают, когда нужно остановиться. Игра между различными видами несет огромные риски из-за возможного неправильного толкования визуальных сигналов.

"Было бы критической ошибкой продолжать раздражать партнера по игре, когда он больше не заинтересован, ведь это может привести к реальной агрессии", - объясняет специалист по поведению животных Гизер Брукс.

Ситуацию также часто затрудняет существенная разница в размерах и наличие опасных клыков или рогов у одного из игроков. Непонимание намерений может мгновенно превратить дружеское барахтание в настоящую драку с летальным исходом. Именно поэтому ученые так удивляются, почему животные продолжают добровольно идти на такой неоправданный риск и искать необычных партнеров для активных развлечений.

Воздействие комфорта и возраста на выбор друзей

Животные, которые находятся в неволе или живут рядом с людьми, гораздо легче идут на контакт с представителями других видов. По словам доктора Брукс, у таких животных обеспечены базовые потребности, поэтому «у них появляется избыток энергии, который вполне естественно высвобождается во время игры». Благодаря постоянному тесному соседству они привыкают друг к другу и учатся правильно считывать чужие игровые сигналы.

Молодые особи гораздо чаще ищут необычных компаньонов, особенно если их собственные родственники проявляют чрезмерную конкуренцию или агрессию. Они легко могут инициировать игру со взрослыми представителями другого вида, чтобы избежать лишней драмы в своей стае.

Поиск адреналина и проверка границ

Ученые регулярно фиксируют игровое взаимодействие между животными, которые в дикой природе являются непримиримыми врагами. Такие развлечения между хищником и добычей помогают молодым особям лучше изучить пределы возможностей своего соперника для предстоящей охоты. Однако исследователи склоняются к еще более простому объяснению этого удивительного природного феномена — обычному поиску острых эмоций.

«Многим животным, как и людям, кажется, нравится испытывать свои физические границы способом, который может привести к травмам», — заключает эксперт, добавляя, что эти вызовы часто дают приток адреналина. Иногда животным просто надоедает играть со своими родственниками, и они ищут новый опыт.

