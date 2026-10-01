"Дуга затмения" может оставить 5 миллионов людей без света

Магнитная буря / © Associated Press

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В США может образоваться ужасающая «дуга затмения»в результате чрезвычайно мощной солнечной бури, которая может оставить без электроэнергии около 5,1 миллиона человек. Такой сценарий рассмотрели ученые Университета Джорджа Мейсона.

О результатах исследования пишет Daily Mail.

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Речь идет об чрезвычайно редкой геомагнитной буре, сопоставимой по силе с событием Керрингтона 1859 года. Тогда солнечная активность вызвала масштабные сбои в телеграфной связи. В современном мире подобное явление могло бы нанести удар уже не по телеграфам, а по критически важной электроэнергетической инфраструктуре.

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По расчетам исследователей, экстремальный шторм мог бы привести к перебоям с электроснабжением в 22 штатах США. Наибольшему риску подверглись бы регионы на севере и северо-востоке страны, в частности Висконсин, Миннесота, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Вирджиния.

Почему возможен масштабный блэкаут

Солнечные бури возникают, когда Солнце выбрасывает в космос огромные потоки заряженных частиц — корональные выбросы массы. Если такой поток направлен на Землю, он взаимодействует с магнитным полем планеты и вызывает мощные геомагнитные возмущения.

Одним из последствий становится появление дополнительных электрических токов на поверхности Земли. Они могут попадать в длинные высоковольтные линии электропередачи, создавая опасную нагрузку на энергосистему.

Особенно уязвимы крупные трансформаторы. Их перегрев или аварийное отключение может вызвать цепную реакцию и привести к масштабным перебоям в электроснабжении.

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Именно так, согласно сценарию исследователей, и может сформироваться своеобразная «дуга затмения» — протяженная зона отключений электроэнергии, охватывающая значительную часть северных и восточных штатов США.

Какими будут последствия «дуги затмения»

Последствия такого сценария оказались бы гораздо серьезнее, чем просто отсутствие света в домах. По оценкам исследователей, шторм такой интенсивности, который статистически может происходить примерно раз в 250 лет, мог бы оставить без электроэнергии 5,1 миллиона человек и около 135 тысяч предприятий.

Без электроснабжения оказались бы магазины, предприятия, транспортная инфраструктура и другие объекты. Могли бы остановиться светофоры, лифты и системы связи, а холодильное оборудование магазинов и предприятий перестало бы работать.

Согласно университетскому исследованию, прямые убытки предприятий в пострадавших районах оцениваются как минимум в 980 миллионов долларов в сутки. Общие экономические потери от остановки деловой активности, по самому пессимистичному сценарию, могут достигать около 1,8 миллиарда долларов в сутки.

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Событие Керрингтона показало, на что способно Солнце

Последний исторически известный случай чрезвычайно мощной солнечной бури произошел в 1859 году. Это событие, названное в честь британского астронома Ричарда Керрингтона, вызвало масштабные возмущения магнитного поля Земли и серьезные проблемы с тогдашней телеграфной инфраструктурой.

Сегодня человечество гораздо сильнее зависит от электроэнергии и электронных систем, поэтому потенциальные последствия аналогичной бури были бы гораздо более серьезными.

В то же время формулировка «раз в 250 лет» не означает, что такой шторм обязательно произойдет через 250 лет или что его ожидают в конкретную дату. Это статистическая характеристика редкости и силы явления.

Учёные отмечают, что экстремальные солнечные бури представляют реальную угрозу для технологической инфраструктуры. Геомагнитные явления уже вызывали перебои в работе радиосвязи и могут влиять на электросети, спутники и навигационные системы.

Поэтому главная опасность грядущей сверхмощной солнечной бури заключается не в непосредственном «ударе» по людям, а в том, что она может одновременно вывести из строя значительную часть критически важной инфраструктуры. Для современного общества многодневные перебои с электроснабжением в крупных регионах означали бы проблемы с торговлей, транспортом, связью и поставками товаров.

Напомним, что воздействие Луны и Солнца на Землю может быть связано с возникновением так называемых «медленных землетрясений» — сейсмических явлений, во время которых энергия высвобождается значительно медленнее, чем во время обычных землетрясений. Новое моделирование показало, что даже слабые приливные нагрузки могут запускать движения вдоль тектонических разломов при определенных условиях.

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