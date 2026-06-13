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Духи-афродизиаки для мужчин: названы самые соблазнительные ароматы
Духи-афродизиаки — вызывают сильное влечение и оставляют длительное впечатление. Их теплые, чувственные и соблазнительные ноты не только привлекают внимание, но и создавать особую атмосферу, которую сложно забыть.
Духи могут не только дополнять образ, но и влиять на настроение, эмоции и первое впечатление. Именно поэтому ароматы-афродизиаки уже многие годы остаются одними из самых популярных в мире парфюмерии. Именно такие ароматы часто называют настоящим оружием искушения.
Что такое духи-афродициаки и почему они очень популярны, рассказали эксперты издания Vogue México.
По Кембриджскому словарю, «афродизиак — это вещество, обычно лекарство или пища, вызывающее у людей сексуальное влечение». Хотя афродизиаки существуют столетиями, нет никаких доказательств того, что они действуют на физиологическом уровне. В то же время, они доказали свою эффективность в повышении либидо и улучшении психического состояния.
Мужские духи-афродизиаки пряные, свежие и сладкие. Они содержат такие ноты как лаванда, корица, ваниль, сандаловое дерево и жасмин.
Ваниль
Обаяние ванили тесно связано с историей об императоре ацтеков Монтесумой II. Чтобы содержать большой гарем, он выпивал до 50 чашек шоколада, основными ингредиентами которого были какао и ваниль. Его сладкий и теплый аромат вызвал благосклонность и желание.
Сандаловое дерево
Аромат сандала — кремовый, мягкий и сладкий. Он напоминает более землистый (и мужской) аромат, придавая легкий цитрусовый оттенок, переходящий в экзотический и чувственный.
Лаванда
Это растение усиливает чувство сенсорного покоя. Когда используется аромат, в котором этот ингредиент играет ведущую роль, он будет вызывать чувство покоя, уверенности и самоутверждения. Именно поэтому может стать отличным дополнением к приятному, спокойному разговору.
Корица
Корица представляет собой афродизиак с очень мощными возбуждающими свойствами. Она добавляет нотку пряного тепла восточным ароматам и уравновешивает сладость в гурманских композициях, играя с чувственностью.
Жасмин
Жасмин — один из самых древних ароматов в парфюмерии. Его ценят за афродизиачные свойства, разжигающие воображение. Выбор аромата с этим ингредиентом создает более богатую и таинственную атмосферу.
Лучшие духи-афродизиаки для мужчин:
Aventus de Creed
The Scent de Hugo Boss
Spicebomb de Viktor&Rolf
Sauvage de Dior
One Million Privé de Paco Rabanne
Stronger With You de Emporio Armani
Blue Encens de Comme des Garçons
The One de Dolce&Gabbana
Dylan Blue de Versace
Noir Extreme de Tom Ford
Bleu de Chanel
Напомним, мы раньше писали о том, что могут ли секс-игрушки улучшить отношения в паре.