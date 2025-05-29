Духи на лето: как правильно выбрать аромат, который не навредит в жару

Духи. / © pixabay.com

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Любительницам духов следует помнить, что на лето аромат должен быть легче, чем в другое время года. Ведь в жару он становится ощутим гораздо сильнее, чем может быть на самом деле.

Как подобрать духи на лето, читайте в материале ТСН.ua.

Эксперты советуют не использовать на лето насыщенные шлейфовые духи – гурманские, восточные, альдегидные, кожаные и очень сладкие.

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Хорошо летом будут запахи, где есть мандарин, лимон, бергамот, зеленый чай, жасмин. Хорошо сочетается с жарой духов на базе фруктовых нот: зеленое яблоко, ноты ананаса, грейпфрут.

Барышням, которым цитрусовые не очень нравится, идеально подходят цветочно-ягодные композиции. Впрочем, важно подобрать аромат не приторно-сладкий, а свежий букет из трав и цветов.

Очень интересные варианты летней парфюмерии есть в ароматах древесины. Эта коллекция базируется на нотах кедра, дуба, медовой сладости и часто большого количества пряностей.

Выбирая ароматы на лето, следует помнить о том, чтобы они были не очень устойчивы. Ведь ростом температуры парфюм все равно останется на теле. Все ароматы на жаре становятся более стойкими и яркими. Это следует учитывать.

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Напомним, ранее мы писали о пяти модных духах для женщин 50+ на лето.