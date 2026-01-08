Духи с нотами кофе: топ-5 лучших ароматов на эту зиму

Кофе зерна. / © Pexels

Духи с ароматом кофе принадлежит к гурманским. Кофе прекрасно сочетается с ванилью, тонкими бобами, амброй, табаком и различными специями. Кофейные духи предлагают глубину, теплоту и сладость, не являясь при этом скучными.

Аромат кофе. В этом жареном, слегка горьковатом и сливочном аромате есть что-то магнетическое, потому что он не так прямолинеен - как ваниль, и не такой распространенный - как цитрус.

Кофе существует в парфюмерии как своеобразное противоречие: он одновременно успокаивающий и чувственный, уютный и смелый. Результат может варьироваться от горького эспрессо до сладкого латте, алкогольного макиато и пряного капучино.

YSL Black Opium Extreme

В этом аромате кофе привлекает больше всего. Впрочем, ее дополняет сладкая ванильная нота и нота цветов. Это классика кофейных ароматов – эспрессо, покрытое темным шоколадом, насыщенное, но элегантное.

Ноты : черный кофе, миндаль, розовый перец, белые цветы, ваниль и кедр.

Montale Dallachaï

Этот аромат – переосмысление традиционной кофейной сервировки в арабских домах. Он выражает роскошь, в которой смешиваются масала (чай латте) и фруктовая нотка маракуи.

Ноты: индийский кардамон, гвоздика, шафран, маракуйя, чай латте, амбра, мускус.

Replica Coffee Break

Сливочные нотки лаванды и кофе создают впечатление, что вы находитесь в кофейне, где много свежих цветов, и пьете кофе с молоком.

Перец , кофе, лаванда, бобы тонкая, ваниль, ветивер.

Lattafa Khamrah Qahwa

Это насыщенный и привлекательный аромат пряного кофе. Она напоминает сладкий капучино, усыпанный корицей. Это делает дух идеальным для ежедневного применения в холодные месяцы.

Ноты : кофе, корица, пралине, ваниль, финики и янтарь.

Kilian Intoxicated

Это один из лучших нишевых кофейных духов - роскошный, пряный и незабываемый. Открывается нотками специй, кардамона и мускатного ореха, а потом появляется темный кофе.

Ноты: кофе, кардамон, корица, мускатный орех и сахар.

Напомним, мы писали о том, как сделать так, чтобы духи не выветривались целый день. Часто запах исчезает из-за неправильного нанесения и ухода за кожей, а не из-за качества аромата.