Думала, что это грыжа: 41-летняя женщина обратилась к врачу и через несколько часов родила сына

Беременность / © pexels.com

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Жительница Великобритании Сэмми Эванс обратилась за медицинской помощью из-за странного образования у ребер, которое она считала обычной грыжей. Однако визит к врачу обернулся потрясающим сюрпризом: женщина не только узнала свою беременность, но и родила ребенка в тот же день.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

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Почему беременность осталась незамеченной

К этому моменту женщина даже не подозревала, что ждет ребенка. Отсутствие менструации она объясняла значительным похудением (два года назад перенесла операцию шунтирования желудка и потеряла около 140 фунтов), интенсивными тренировками и возрастом. Кроме того, первый тест на беременность в больнице показался ложноотрицательным, и только внимательность врача, заметившего едва заметную вторую полоску, заставила повторить тестирование дома.

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Повторный тест дал четкий положительный результат, однако осмыслить новость женщина не успела — в тот же вечер у нее начались резкие боли в животе, после чего ее экстренно доставили в больницу.

Рождение малыша

В больнице выяснилось, что у пациентки уже начались роды. Впоследствии на свет появился доношенный и здоровый мальчик по имени Ной весом около 3,6 кг.

По словам самой мамы, первые часы стали для нее абсолютным шоком, однако со временем она адаптировалась к новой роли, а родные помогли ей обустроиться с новорожденным.

Феномен скрытой беременности

Медики отмечают, что подобные случаи известны науке как скрытая беременность. По статистике, примерно в одном из 2500 случаев женщина узнает свое состояние только во время родов. Этому способствуют особенности телосложения, предварительное значительное снижение веса, специфическое расположение плаценты, а также единичные случаи ложноотрицательных тестов из-за слишком высокого уровня гормонов.

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Ранее мы писали о случае, который ошеломил даже медиков: 36-летняя мать родила естественным путем 3 пары близнецов за 3 года.

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