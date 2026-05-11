Душ или ванна: ученые поставили точку в споре о гигиене

Душ или ванна / © pexels.com

Реклама

Спор о том, что более гигиенично — душ или ванна, годами не утихала в соцсетях. Одни считают ванную идеальным способом расслабиться, другие шутят, что это только «купание в своей грязи». Теперь ученая из Великобритании объяснила, какой вариант действительно лучше очищает тело.

Клиническая микробиологиня Университета Лестера доктор Примроуз Фристоун заявила, что душ гораздо эффективнее очищает кожу, чем ванна, пишет dailymail.

«Во время того, как вы принимаете ванну, вода не обновляется, поэтому бактерии просто перемещаются с одних участков тела на другие. Душ обеспечивает постоянный поток воды, который смывает потенциальные микробы», — пояснила экспертка.

Реклама

По словам ученой, главная задача душа — удалить из кожи грязь, пот, жир и бактерии, которые могут вызвать неприятный запах, сыпь или инфекцию.

В то же время врач отмечает, что ванны тоже имеют свои преимущества для здоровья. Теплая вода помогает расслабиться, уменьшает напряжение в мышцах, улучшает кровообращение и облегчает боль в теле.

«Если после ванны вас беспокоит вопрос гигиены, можно просто быстро принять душ», — посоветовала Фристоун.

В соцсетях пользователи активно спорят о том, какой способ лучше. Некоторые считают ванну «лишь способом отдыха», а не полноценной очисткой. Другие же уверены, что длительное пребывание в воде помогает лучше отшелушивать кожу.

Реклама

Эксперт также напомнила о важности чистоты в ванной комнате. В частности, полотенца и коврики для ванны могут накапливать бактерии и плесень, если их редко стирать и плохо просушивать.

Специалисты советуют стирать коврики, по меньшей мере, раз в неделю в горячей воде и не оставлять их влажными на полу.

Новости партнеров