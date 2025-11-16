Душевая кабина как новая: какие простые средства помогут очистить лучше профессиональной и дорогой химии

Душ. / © Associated Press

И хотя душевые кабины более удобны в использовании и позволяют экономить больше воды, но их значительно трудно поддерживать в чистоте, чем ванну. Ведь на прозрачных поверхностях быстро образуется мыльный и известковый налет, а в щелях и вокруг уплотнителей может накапливаться плесень.

Как быстро и эффективно удалить стойкие пятна из душевой кабины с помощью домашних средств, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Химические средства для чистки различных поверхностей в ванной могут быть агрессивными и вызывать аллергию. Это опасно в случае душевых кабин, потому что чистят их обычно изнутри с закрытой дверцей. Поэтому на помощь придут домашние средства, которые есть у каждой хозяйки.

Чистка уксусом

Уксус – прекрасное натуральное средство для уничтожения накипи. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Просто соедините теплую воду и уксус в соотношении 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем. Чтобы устранить неприятные запахи, можно добавить несколько капель эфирного масла. Затем и тщательно опрыскивайте всю душевую кабину. Через несколько минут протрите кабину мягкой тканью и тщательно смойте водой.

Чистка лимонной кислотой

Лимонная кислота не только отлично растворяет известковый налет и удаляет жирные отложения, но и хорошо отбелит поддон для душа.

Добавьте две столовые ложки лимонной кислоты в 200 мл теплой воды и тщательно перемешайте. Распылите смесь на окно душа и поддона. Через несколько минут просто протрите этот участок мягкой тканью и смойте водой.

Чистка пищевой содой и перекисью водорода

Влажная и плохая вентиляция в ванной комнате способствуют появлению плесени. Споры плесени особенно распространены в щелях душевых кабин. Пищевая сода поможет их удалить из затирки, силикона и уплотнителей.

Обильно посыпьте пищевой содой пораженные участки и оставьте на 15 минут. После этого протрите участок тряпкой или зубной щеткой, а затем полейте его 3% перекисью водорода. Оставьте на несколько минут, а затем обильно смойте водой.

