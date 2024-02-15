Два копеечных средства — и будет буйно цвести: чем подкормить комнатную фиалку

Фиалки, или семполия, считаются наиболее капризными из всех комнатных растений. Но можно сделать так, что они цвели почти круглый год.

Перед тем, как браться подкармливать комнатные фиалки, нужно разобраться с причинами, почему это растение не хочет цвести. Их может быть несколько: от неправильной поливки и высадки до плохого освещения, несоблюдения условий влажности и температуры воздуха в доме.

По всей вероятности, если вы устраните эти недостатки, то сможете рассчитывать на быстрое и сильное цветение любимых фиалок.

Уже тогда, когда вы будете точно уверены в создании правильных условий для этих комнатных росли, можете начинать их подкармливать.

Самым простым вариантом, который точно поможет добиться стойкого и пышного цветения, является использование йодного раствора. Для его приготовления нужно взять одну каплю йода и растворить в 3 литрах воды, которую предварительно нужно отстоять. Такая подкормка нужна фиалкам всего 3-4 раза в сезон и они точно порадуют вас цветами.

Если йодный раствор не помог, можете попробовать более сложный вариант подкормки с использованием древесной золы. Это вещество является природным источником калия и фосфора, поэтому помогает улучшить состояние почвы, бороться с вредителями и насекомыми.

Чтобы приготовить подкормку, возьмите 1 столовую ложку пепла и растворите в 1 литре воды. Настаивайте средство одни сутки, а затем поливайте им комнатные фиалки 1 раз в 2 недели.

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