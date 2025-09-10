Два простых правила, чтобы вдвое продлить время горения дров: получите максимум тепла

Как сделать, чтобы дрова горели дольше / © unsplash.com

На самом деле сохранить средства и получить максимум тепла от каждого полена совсем не сложно. Достаточно соблюдать два простых правила.

Правильная укладка дров

Опытные хозяева знают: плотно уложенные поленья горят дольше, ведь меньше воздуха проходит между ними. Поэтому оставляйте минимальные промежутки между бревнами.

Кроме того, большим дровам место на низу, меньшие сверху, а треску размещайте на верхушке. Такая “пирамида” обеспечивает равномерное и длительное горение.

Правильный разгар костра

Разжигать камин или печь лучше сверху. Начните с мелких веточек — они быстро загорятся, создавая высокую температуру, а большие поленья постепенно отдадут максимум тепла, долго поддерживая тепло в доме.

Соблюдение этих простых советов поможет не только экономить на дровах, но и обеспечит комфорт и уют даже в самые холодные зимние дни.