Два простых правила, чтобы вдвое продлить время горения дров: получите максимум тепла
Учитывая прогнозы суровой зимы в Украине, владельцы частных домов с печью или камином все чаще задумываются, как сэкономить на дровах и обеспечить их продолжительное горение.
На самом деле сохранить средства и получить максимум тепла от каждого полена совсем не сложно. Достаточно соблюдать два простых правила.
Правильная укладка дров
Опытные хозяева знают: плотно уложенные поленья горят дольше, ведь меньше воздуха проходит между ними. Поэтому оставляйте минимальные промежутки между бревнами.
Кроме того, большим дровам место на низу, меньшие сверху, а треску размещайте на верхушке. Такая “пирамида” обеспечивает равномерное и длительное горение.
Правильный разгар костра
Разжигать камин или печь лучше сверху. Начните с мелких веточек — они быстро загорятся, создавая высокую температуру, а большие поленья постепенно отдадут максимум тепла, долго поддерживая тепло в доме.
Соблюдение этих простых советов поможет не только экономить на дровах, но и обеспечит комфорт и уют даже в самые холодные зимние дни.