Что сделать, чтобы одежда сохла вдвое быстрее / © unsplash.com

Когда мы развешиваем влажные вещи после стирки, часто возникает соблазн разложить их на батареи — кажется, что так процесс пойдет быстрее. Но в домах с котлом это решение оказывается достаточно затратным. Причина проста: мокрый текстиль охлаждает радиатор, заставляя котел работать интенсивнее, чтобы снова нагреть помещение. Как следствие — больше времени, больше энергии и, соответственно, более высокие счета.

Гораздо эффективнее использовать специальную сушилку для белья. Главное — позаботиться о вентиляции. Ведь несколько килограммов стирки могут содержать до трех литров воды, которые должны улетучиться. Если в комнате нет циркуляции воздуха, влага оседает на стенах и окнах в виде конденсата. С течением времени это провоцирует повышенную влажность и даже появление плесени.

Два простых шага против конденсата: закройте дверь и откройте окно в комнате, где сушится белье.

Свежий воздух не только ускоряет высыхание, но и снижает риск появления плесени и сырости.

Эксперты также советуют по возможности избегать сушки одежды в спальне или гостиной, ведь повышенная влажность может вызывать аллергические реакции. Лучше выбрать коридор, кухню или ванную.

Что делать зимой

Когда на улице холодно или слишком сыро, а держать открытое окно долго не выходит, поможет вытяжной вентилятор. Если сушите вещи на кухне или ванной, просто включите его. По словам Грэм, он потребляет минимум электроэнергии, но значительно облегчает процесс сушки — в отличие от энергозатратной сушильной машины.

А как обращаться с самой одеждой

Тщательно расправляйте вещи на сушилке: выпрямленные брюки, рукава и носки сохнут быстрее. Используйте максимальный отжим, который позволяет стиральная машина.

Если выбранная программа не предусматривает высоких оборотов, включите дополнительный отжим — так вы избавитесь от лишней влаги еще до сушки.