Два простых трюка: как открыть банку с металлической крышкой без консервного ножа

Самый простой и безопасный способ открыть банку с металлической крышкой и без кольца – воспользоваться консервным ножом. Но что делать, если его нет под рукой?

Перед празднованием Нового года очень полезно знать, какие еще есть способы открыть консервную банку. Оказывается, все достаточно просто. В самом деле справиться с ситуацией, когда нет консервного ножа, помогут подручные средства.

Первый метод состоит в том, чтобы открыть консервную банку ложкой. Он может показаться довольно необычным, но эффективен. Сначала банку нужно поставить на стойкой поверхности, затем взять крепкую металлическую ложку и широкой ее частью энергично и сильно потереть край банки взад и вперед.

Через несколько минут металл станет тоньше и вы заметите небольшое отверстие, внутрь которого нужно вдавить ложку. Как только откроете банку, трите дальше ее по периметру, тогда крышку получится снять полностью.

Такой способ гораздо безопаснее, чем пытаться проткнуть крышку банки острым ножом.

Консервную банку можно запросто открыть, если потереть ее о камень или бетон. Принцип тот же, что и с ложкой. Нужно тереть соединение между крышкой и остальной банкой, пока оно не утончается. Однако в таком случае следует делать все достаточно аккуратно, чтобы содержимое банки не утекло.

Как только заметили, что жидкость начала потихоньку утекать, достаньте нож, ложку или другой инструмент, чтобы полностью открыть крышку.

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