Два секрета профессиональных поваров, чтобы пельмени никогда не рвались во время варки

Как сварить идеальные пельмени, чтобы тесто не рвалось / © pexels.com

Прежде всего следует запомнить, что нельзя бросать в кипящую воду замороженные пельмени. Подождите, чтобы на дне кастрюли начали появляться первые пузырьки, то есть, когда вода уже достаточно горячая, но еще не закипела. Тогда посолите жидкость, добавьте перец и лавровый лист, а после этого осторожно опустите в воду пельмени.

Второй секрет состоит в том, чтобы добавить стакан прохладной воды в кастрюлю в тот момент, когда вода с пельменями уже начинает закипать. Благодаря этому приему тесто станет более эластичным: оно равномерно проварится вместе с мясной начинкой, но не порвется, а потому вкусный сок останется внутри.

После второго закипания воды с пельменями убавьте огонь до минимума и варите до готовности, время от времени слегка помешивая. Чтобы проверить готовность, посмотрите, всплыли ли пельмени на поверхность. Или следите за временем, указанным на упаковке.