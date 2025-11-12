Два сорта картофеля, превосходящие Белларосу: рекордный урожай, нежный вкус и простота в выращивании

Лучший сорт картофеля на 2026 год / © unsplash.com

Каждый год эти два сорта стабильно дают большие урожаи даже в разных климатических условиях и на разных типах почв. Их клубни ровные, большие, красивые и удивительно вкусные — именно поэтому они стали настоящей классикой среди картофелеводов.

Сорт “Мелоди”: гармония вкуса и урожайности

Мелоди — это среднепоздний сорт, отличающийся высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням и способностью приспосабливаться к любым условиям выращивания. Он отлично растет и на легких, и на тяжелых почвах, не боится перепадов температур и недостатка влаги.

Бульбы Мелоди имеют желтую кожицу, кремовую мякоть и приятный, нежный вкус. Идеально подходят для пюре, жарки, запекания и любых домашних блюд. Они держат форму и не темнеют после термической обработки, что делает этот сорт настоящим фаворитом кулинаров.

Сорт “Ред Скарлет”: ранний, щедрый и неприхотливый

Если вы ищете раннеспелый сорт картофеля, который отблагодарит стабильным урожаем и привлекательным видом клубней — ваш выбор Ред Скарлет. Этот сорт дает большие, удлиненные картофелины с красной кожурой и желтой мякотью, прекрасно сохраняющие форму во время варки или жарки.

Ред Скарлет неприхотлив, легко переносит жару и дожди, устойчив к большинству заболеваний. С одного куста можно собрать до 10 крупных картофелин, а мелочи почти не бывает. Вкус — насыщенный, с легкой сладковатостью, поэтому его часто называют идеальным картофелем для фри или салатов.