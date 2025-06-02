Два сорта моркови, которые дают безумный урожай в песчаных почвах: о других можете забыть

Как вырастить морковь на песчаной почве / © Pixabay

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Уделите внимание сортам, способным формировать крепкую и глубокую корневую систему. Среди них выделяются два проверенных сорта.

Шантене

Морковь сорта “Шантене” отличается крепкими, хорошо сформированными корнеплодами, которые не подвержены растрескиванию даже при сложных условиях выращивания. Этот сорт демонстрирует высокую выносливость к погодным стрессам и стабильно плодоносит в различных климатических условиях. Вегетационный период длится около 120-130 дней, а средняя масса одного корнеплода составляет 150-180 г.

Морковь сорта “Шантене” нуждается в умеренном увлажнении — чрезмерная поливка ей только повредит. Оптимальным местом для выращивания хорошо освещенные участки, на которых раньше росли такие культуры, как томаты, огурцы, лук или картофель. Растение устойчиво к непродолжительным заморозкам и не боится внезапного похолодания. В процессе роста посевы следует регулярно прореживать, а также следить, чтобы большие корнеплоды не вылезали на поверхность — это может снизить их качество.

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Сорт отлично подходит как для употребления в свежем виде, так и для длительного хранения или переработки.

Нантская

Сорт моркови “Нантская” — проверенная классика, объединяющая высокую урожайность с надежной стойкостью к стрелкованию. Ее корнеплоды имеют сочную, плотную мякоть и выразительный насыщенный вкус. Такая морковь идеально подходит как для употребления в свежем виде, так и для длительного хранения без потери качества.

Корнеплоды этого сорта моркови достигают длины 18-20 см и имеют равномерную цилиндрическую форму.