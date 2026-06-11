Чем обработать капусту от вредителей / © Credits

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Тля, капустная беланка и разнообразные гусеницы способны нанести серьезный ущерб капусте всего за несколько дней. Из-за повреждений листьев растения ослабевают, медленнее растут и формируют мелкие початки. Большинство хозяев не желает использовать химические препараты, особенно когда капуста уже активно растет. В таком случае на помощь приходит проверенное народное средство — молочная сыворотка.

Почему сыворотку считают самой эффективной против вредителей

Молочная сыворотка содержит молочнокислые бактерии и органические кислоты, которые создают на поверхности листьев среду, неблагоприятную для многих вредителей и грибковых заболеваний.

После обработки на листьях образуется тонкая защитная пленка, которая отпугивает тлю и затрудняет питание мелких насекомых. Кроме того, запах сыворотки не нравится многим видам гусеницы, поэтому реже откладывают яйца на возделанных растениях.

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Как правильно приготовить раствор

Для защиты капусты опытные огородники рекомендуют развести две столовых ложки молочной сыворотки в одном литре воды или два стакана на ведро воды.

Чтобы средство лучше держалось на листьях, можно добавить чайную ложку жидкого или натертого хозяйственного мыла. Полученным раствором нужно тщательно опрыскать растения, особенно нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячутся вредители.

Лучше всего проводить обработку вечером или в пасмурную погоду один раз в 7-10 дней.

Что еще дает обработка сывороткой

Кроме защиты от насекомых, сыворотка помогает снизить риск развития грибковых заболеваний. Молочнокислые бактерии ингибируют развитие патогенных микроорганизмов и способствуют укреплению иммунитета растений.

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Также в сыворотке содержатся калий, кальций и другие микроэлементы, которые положительно влияют на развитие капусты и формирование плотных початков.

Какие еще средства считаются эффективными

Среди натуральных средств огородники часто используют настой чеснока, табачную пыль, отвар полыни и раствор нашатырного спирта. Однако именно молочная сыворотка считается одним из самых безопасных вариантов, ведь ее можно применять практически в течение всего сезона.

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