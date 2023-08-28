Двайте лелеять украинский: 14 благозвучных слов, которые обогатят ваш язык

Обогащайте свою повседневную лексику этими словами, они усилят ваш украинский язык.

Чтобы наш украинский язык был живым и разнообразным в повседневном общении, можно пользоваться интересными разговорными словами. Ведь наша лексика становится богатой и выразительной именно тогда, когда мы пополняем свой словарный запас интересными лексемами и изречениями. Предлагаем список из четырнадцати слов, которые обогатят ваш украинский язык, сделают его благозвучным и разнообразным.

«Кохання»

Наш украинский язык имеет это слово для обозначения романтических и нежных чувств. Наверное, эта лексема известна всем, но немногие ею пользуются, поскольку более привычным в употреблении является слово «любовь». Поэтому его можно активно использовать вместо люблю в словосочетаниях «я тебе кохаю», «ти моє кохання».

«Лебідка»

У этого слова есть несколько значений, но его употребляют в переносном романтическом смысле, когда хотят обратиться к любимому человеку.

«Легіт»

Раньше в народе так называли легкий приятный ветерок. Многие поэты и писатели использовали это слово, чтобы описать свою любовь к природе украинской земли.

«Пане/пані»

Это украинское слово, к которому можно обращаться, например, к незнакомым людям. Чтобы не использовать более грубые обращения «юноша» и «девушка». Ведь такой оклик к человеку будет гораздо милее и благозвучнее.

«Митець»

Это исконно украинское слово, которое используется для обозначения человека по его творческой деятельности. «Митець»– это творческая личность, мастер своего дела, бытует в украинском языке также феминитив «мисткиня».

«Метикуватий»

Это слово используется для обозначения умного и сообразительного человека. Также такой может быть какая-то сложная задача, над которой следует хорошо подумать.

«Млосний»

Это украинское слово имеет много значений, его можно добавлять к повседневному употреблению, чтобы обогатить свою лексику. Слово «млосний» означает опьяняющий, ароматный, томительный.

«Манівцем»

Слово употребляют для обозначения обходных путей, если идти не прямой дорогой, а в обход. В украинском языке также с этим словом есть фразеологизм, когда человек на что-то намекает – «говорити манівцями».

«Байдикувати»

Это разговорное слово, что значит – ничего не делать, ничем не заниматься. Его можно использовать в своем повседневном бытовом общении, тогда ваш украинский язык будет живым и народным.

«Слушний»

Это слово можно использовать для подтверждения чьей-либо правоты или правильности высказанного. Также слово «слушний» используют в качестве синонима для слова «соответствующий».

«Обопільний»

Это слово в украинском языке используется для обозначения взаимных чувств. Например: их любовь взаимная.

«Примарний»

Эта лексема в нашем языке имеет много значений, поэтому может использоваться в разных контекстах. Например, для обозначения чего-то вымышленного, непродолжительного, ложного или причудливого.

«Пройдисвіт»

В украинском языке это слово используется для обозначения человека с сомнительной репутацией, который может обмануть и способен на плохие поступки.

«Абищиця»

Это мелочь или вещь, не имеющая большой пользы или значения, ничего не стоит.

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