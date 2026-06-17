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Правильное очищение лица является основой ухода за кожей. Однако по этому вопросу идут споры: одни убеждены, что умываться нужно каждый раз после малейшего загрязнения, другие же ограничиваются лишь вечерней процедурой.

Специалисты отмечают: универсального ответа для всех не существует, однако есть рекомендации, которых следует придерживаться большинству людей. Их мы собрали в материале ТСН.ua.

«Золотое» правило дерматологов: дважды в день

Американская академия дерматологии рекомендует очищать лицо дважды в сутки — утром и вечером. Кроме того, дополнительное умывание необходимо после сильного потоотделения, например, после тренировки или физической работы.

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Утреннее очищение помогает убрать излишки кожного сала, отмершие клетки и бактерии, которые накапливаются в течение ночи. Вечерняя процедура имеет не менее важное значение, ведь позволяет смыть пыль, загрязнения, солнцезащитные средства и косметику.

Чрезмерное умывание может навредить

Многие ошибочно полагают, что чем чаще очищать лицо, тем лучше будет состояние кожи. В действительности чрезмерное увлечение водными процедурами может нарушить естественный защитный барьер.

Дерматологи объясняют, что слишком частое использование очищающих средств вымывает природные жиры, которые удерживают влагу. В результате могут появиться сухость, раздражение, шелушение и чувство стянутости. В отдельных случаях организм начинает производить еще больше кожного сала, пытаясь компенсировать потерю естественной защиты.

Владельцам сухой кожи подход следует корректировать

Хотя рекомендация по двукратной очистке считается стандартной, людям с сухой или чувствительной кожей иногда советуют адаптировать уход к индивидуальным потребностям.

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В некоторых случаях утром может быть достаточно простой воды без использования очищающего средства, а полноценную очистку проводить только вечером. Такой подход помогает избежать пересушивания и сохранить естественный баланс эпидермиса.

Когда может потребоваться третье умывание

Для людей с жирной или склонной к высыпаниям кожей иногда требуется дополнительная очистка. Особенно это актуально после интенсивных физических нагрузок, когда на поверхности скапливаются пот и избыток себума.

Специалисты отмечают, что оставлять пот на лице надолго нежелательно, поскольку это может способствовать укупорке пор и появлению несовершенств. В то же время такая дополнительная очистка должна быть мягкой и не превращаться в многократное умывание в течение дня.

Не только частота, но и правильная техника

Значение имеет не только количество процедур, но и способ их проведения. Дерматологи рекомендуют использовать теплую, а не горячую воду, избегать агрессивного трения кожи и подбирать средства в соответствии с ее типом.

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После очищения желательно наносить увлажняющий крем, который поможет поддерживать здоровое состояние кожного барьера и предотвращать потерю влаги.

Уход за кожей лица — эффективные советы:

Напомним, ранее косметологи объяснили, какая вода действительно более полезна для кожи — холодная, теплая или горячая.

Также мы писали о простом уходе с кухонной солью, который может подтянуть кожу, уменьшить количество морщин и вернуть лицу свежесть без дорогостоящих процедур.

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