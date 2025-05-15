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Две ложки этого средства во время стирки — вещи будут, будто новые: пятна сойдут, как и не было
Даже самый дешевый порошок с этой добавкой будет идеально отстирывать грязь: секретный метод опытных хозяек.
Как с помощью копеечного средства вывести пятна и желтизну на вещах
Если вы хотите, чтобы ваши вещи были идеально чистыми, без каких-либо пятен, серости и желтизны, надо использовать нашатырный спирт. Это копеечное аптечное средство сможет справиться даже с въедливыми многолетними пятнами. Всего 2 ложки нашатыря на 10 л воды при замачивании — и желтизна и пятна сойдут даже с самой старой ткани. К тому же не стоит переживать из-за характерного резкого запаха аптечного средства, он очень быстро выветривается.
Если метод замачивания вам не подходит, нашатырный спирт можно добавлять прямо в барабан стиральной машинки. Однако, стоит помнить, что его предварительно надо разбавить водой, чтобы не повредить ткань. Нашатырь вполне безопасен для использования в стиральной машинке, главное — развести его водой в пропорции 1:5 и насыпать прямо в барабан перед включением цикла стирки. Вещи после такого средства будут идеально чистыми и свежими.