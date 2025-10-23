Как отбелить желтую постель / © Фото из открытых источников

Даже после регулярной стирки простыни и наволочки могут приобретать неприятный желтоватый оттенок. Химчистка стоит дорого, а обычная стирка не всегда помогает. Однако существует легкий домашний способ, который вернет вашему белью прежнюю чистоту и свежесть без ущерба для ткани.

Как отбелить старую постель и вернуть ей первозданный вид: действенный метод, проверенный временем

Для отбеливания постельного белья вам понадобятся две столовые ложки кукурузного крахмала.

Налейте в тазик теплой воды, чтобы можно было полностью погрузить постель.

Добавьте две ложки крахмала и хорошо размешайте до полного растворения.

Замочите желтые простыни и наволочки на 30 минут.

Затем постирайте их обычным способом со стиральным порошком.

Просушите на открытом воздухе.

Результат такого простого замачивания вас приятно удивит. Ведь даже самая старая постель станет белоснежной, мягкой и приятной на ощупь, а ткань будет дольше сохранять свежесть. Крахмал поглощает желтизну и остатки грязи из ткани, отбеливает постель, не повреждая волокна. После такой стирки ткань становится легкой и приятной на ощупь.