Дата публикации
Категория
Разное
483
483
1 мин
1 мин

Две ложки копеечного продукта в тазик — и желтая постель станет белоснежной, как только из магазина

Этим методом пользовались наши бабушки, когда еще не было никаких отбеливающих средств. С помощью такого трюка вы вернете даже самым старым простыням первозданный цвет.

Вера Хмельницкая
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как отбелить желтую постель

Как отбелить желтую постель / © Фото из открытых источников

Даже после регулярной стирки простыни и наволочки могут приобретать неприятный желтоватый оттенок. Химчистка стоит дорого, а обычная стирка не всегда помогает. Однако существует легкий домашний способ, который вернет вашему белью прежнюю чистоту и свежесть без ущерба для ткани.

Как отбелить старую постель и вернуть ей первозданный вид: действенный метод, проверенный временем

Для отбеливания постельного белья вам понадобятся две столовые ложки кукурузного крахмала.

  • Налейте в тазик теплой воды, чтобы можно было полностью погрузить постель.

  • Добавьте две ложки крахмала и хорошо размешайте до полного растворения.

  • Замочите желтые простыни и наволочки на 30 минут.

  • Затем постирайте их обычным способом со стиральным порошком.

  • Просушите на открытом воздухе.

Результат такого простого замачивания вас приятно удивит. Ведь даже самая старая постель станет белоснежной, мягкой и приятной на ощупь, а ткань будет дольше сохранять свежесть. Крахмал поглощает желтизну и остатки грязи из ткани, отбеливает постель, не повреждая волокна. После такой стирки ткань становится легкой и приятной на ощупь.

Дата публикации
Количество просмотров
483
