Как приготовить рис без сливочного масла / © Фото из открытых источников

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Чтобы рис после варки был рассыпчатым, не обязательно добавлять сливочное масло или обжаривать крупу. Есть другой кулинарный трюк: использовать немного лимонного сока. Он придает гарниру легкий свежий аромат и приятную кислинку. А если правильно подготовить зерна и соблюдать пропорции воды, рис получится аппетитным и не превратится в липкую кашу.

Как приготовить рис с лимонным соком

На один стакан длиннозернистого риса понадобятся два стакана воды, две столовые ложки лимонного сока и соль по вкусу. Для дополнительного аромата можно взять лавровый лист или щепотку черного перца.

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Сначала несколько раз промойте рис в холодной воде, чтобы удалить избыток крахмала с поверхности зерна. Этот этап особенно важен, если хотите получить рассыпчатый гарнир.

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Переложите крупу в кастрюлю с толстым дном, залейте горячей водой, добавьте соль и лимонный сок. Осторожно перемешайте, доведите до кипения, после чего убавьте огонь до минимального и накройте крышкой.

Варите рис примерно 12–18 минут в зависимости от сорта и рекомендаций на упаковке. Не открывайте крышку без надобности и не перемешивайте крупу во время приготовления. Когда вода впитается, выключите плиту и оставьте рис настояться еще на 10 минут.

После этого осторожно разрыхлите зерна вилкой. Если хотите более выразительного лимонного аромата, можно добавить немного мелко натертой цедры.

Какой рис лучше всего подходит для рассыпчатого гарнира

Для такого способа приготовления лучше выбирать длиннозернистые сорта. Особенно хорошо подходят басмати и пропаренный рис: их зерна обычно лучше сохраняют форму после варки.

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Круглозернистый рис содержит больше крахмала, поэтому чаще становится клейким. Его лучше использовать для каш, запеканок и блюд, в которых нужна мягкая, вязкая консистенция.

Еще одно важное условие — не наливать слишком много воды. Если ее будет слишком много, зерна могут развариться независимо от добавленных специй или лимонного сока.

Такой гарнир хорошо сочетается с рыбой, курицей, запеченными овощами и морепродуктами. Он имеет легкий цитрусовый оттенок и не нуждается в сливочном масле, чтобы быть вкусным.

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