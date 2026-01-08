ТСН в социальных сетях

259
1 мин

Две ложки в барабан — и даже очень жесткие и старые полотенца станут мягкими и нежными, как пух

Как сделать полотенца мягкими даже после многолетнего использования: простой лайфхак, который навсегда сменит ваши привычки стирки.

Как сделать махровые полотенца мягкими

Как сделать махровые полотенца мягкими / © Freepik

Многие хозяйки замечали, что со временем махровые полотенца становятся жесткими и теряют свою мягкость. Проблему легко решить с помощью одного простого трюка, не требующего дорогих кондиционеров и сложного ухода. Достаточно всего две ложки простого продукта, чтобы старые и грубые полотенца снова стали мягкими, пушистыми и приятными на ощупь.

Почему махровые полотенца становятся жесткими: как сделать их мягкими и пушистыми

После многократной стирки на ткани накапливаются остатки мыла и жесткой воды, которые делают полотенца неприятными на ощупь. Также влияет слишком горячая вода или частое использование сушилки.

А чтобы восстановить структуру волокон, следует добавить в барабан машины во время стирки две столовые ложки соды или соли.

  • Загрузите полотенца в стиральную машину.

  • Добавьте обычный порошок.

  • Две ложки соды или соли насыпьте прямо в барабан.

  • Выберите режим стирки при температуре 40-60°С.

  • После стирки высушите полотенца естественным способом на открытом воздухе.

Что еще помогает сделать махровые полотенца мягкими

  • Уксус — нужно добавить пол стакана в отсек для ополаскивателя. Он нейтрализует остатки мыла и делает ткань более мягкой.

  • Шарики для стирки или теннисные мячики помогают восстановить объем полотенец.

  • Регулярная стирка без переполнения барабана стиральной машины также продолжает мягкость ткани.

259
