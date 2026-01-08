- Дата публикации
Две ложки в барабан — и даже очень жесткие и старые полотенца станут мягкими и нежными, как пух
Как сделать полотенца мягкими даже после многолетнего использования: простой лайфхак, который навсегда сменит ваши привычки стирки.
Многие хозяйки замечали, что со временем махровые полотенца становятся жесткими и теряют свою мягкость. Проблему легко решить с помощью одного простого трюка, не требующего дорогих кондиционеров и сложного ухода. Достаточно всего две ложки простого продукта, чтобы старые и грубые полотенца снова стали мягкими, пушистыми и приятными на ощупь.
Почему махровые полотенца становятся жесткими: как сделать их мягкими и пушистыми
После многократной стирки на ткани накапливаются остатки мыла и жесткой воды, которые делают полотенца неприятными на ощупь. Также влияет слишком горячая вода или частое использование сушилки.
А чтобы восстановить структуру волокон, следует добавить в барабан машины во время стирки две столовые ложки соды или соли.
Загрузите полотенца в стиральную машину.
Добавьте обычный порошок.
Две ложки соды или соли насыпьте прямо в барабан.
Выберите режим стирки при температуре 40-60°С.
После стирки высушите полотенца естественным способом на открытом воздухе.
Что еще помогает сделать махровые полотенца мягкими
Уксус — нужно добавить пол стакана в отсек для ополаскивателя. Он нейтрализует остатки мыла и делает ткань более мягкой.
Шарики для стирки или теннисные мячики помогают восстановить объем полотенец.
Регулярная стирка без переполнения барабана стиральной машины также продолжает мягкость ткани.