Две ложки в стиральную машину — и полотенца станут мягкими, как пух: народное средство от жесткости

Даже очень жестким махровым полотенцем можно вернуть мягкость, если знать некоторые секреты.

Чтобы приготовить эффективное и простое средство для стирки махровых полотенец, возьмите самый дешевый шампунь и соль, используемую для посудомоечных машин. Последнюю можно заменить обычной или морской солью.

Налейте две крышки шампуня прямо в барабан стиральной машины, затем поместите капроновый носок, в который насыпьте две столовые ложки соли. После этого нужно аккуратно разложить полотенца и запустить быстрый режим стирки с температурой 40 градусов и отжимом на 800 оборотов.

После окончания стирки следует сразу приступить ко второму этапу. Не вытаскивая полотенца из стиральной машины, добавьте в барабан одну столовую ложку лимонной кислоты и снова запустите быстрый режим, но выставьте температуру уже 20 градусов. Даже самые жесткие полотенца после такой процедуры станут мягкими, как пух.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: еще несколько способов

Как вернуть мягкость махровым полотенцам / Фото: Pexels

Уксус+сода – вам нужно взять 1 стакан уксуса и влить его в отсек для жидких средств в стиральную машину. Запустите цикл стирки при высокой температуре без отжима и полоскания. Затем всыпьте 1/2 стакана соды в отсек для порошка и повторите стирку, но с отжимом и полосканием. Соль + свежий воздух – растворите несколько ложек обычной соли в литре прохладной воды, поместите туда полотенца, оставьте на 30-40 минут. Затем хорошо прополощите, отожмите руками и развесьте сушиться на свежем воздухе (но не под прямыми солнечными лучами). Холодная вода + снег – зимой можете попробовать этот интересный способ. Сначала постирайте полотенца в очень холодной воде, затем наберите в глубокую емкость снег и поместите туда полотенца. Через несколько часов прополощите и высушите. Уксус + вода – если полотенца потеряли свою мягкость, можно попытаться прополоскать их в уксусе. После обычной стирки поместите полотенца в раствор из 10 л воды и 1/2 стакана уксуса. Нашатырный спирт + вода – растворите 2 чайные ложки нашатырного спирта в паре литров холодной воды, добавьте 2 столовые ложки соли, поместите в эту воду полотенца и оставьте на 2 часа. Затем не забудьте прополоскать и высушить.

Не забывайте, что махровые полотенца советуют стирать отдельно от других вещей. Так они будут дольше оставаться мягкими. Если на полотенцах сильные загрязнения, предварительно замочите их в холодной воде. Стирать махровые полотенца нельзя при температуре выше 60 градусов, а цветные – выше 40 градусов, чтобы они не полиняли.

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