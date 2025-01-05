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Две лучшие стрижки на зиму для женщин за 50: держат объем даже под шапкой

Две лучшие стрижки на зиму для женщин за 50: держат объем даже под шапкой

Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / Фото: Freepik

Зима не простое время для женской привлекательности, ведь под шапкой волосы теряют объем, становятся тусклыми и плоскими.

Стилисты рекомендуют эти две омолаживающие стрижки для женщин за 50, которые будут хранить объем локонов даже под шапкой. К тому же, эти прически кардинально меняют образ и подходят абсолютно всем женщинам без исключения.

Боб с ровным срезом

Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / © Фото из открытых источников
Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / Фото: Фото из открытых источников

Эта стрижка уже давно стала классической, потому что ее делают женщины по всему миру. Она придает общему образу изящества и элегантности, а ее ровный срез делает локоны объемными.

Ровная линия среза создает визуальную густоту даже на ослабленных и тонких волосах. С помощью симметрии объем распределяется по всей длине, поэтому стрижка не требует укладки. Классический боб с ровным срезом подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Если хочется придать дополнительный объем, можно нанести на влажные волосы немного мусса, а затем высушить их, приподнимая щеткой у корней.

Для зимы стилисты советуют выбирать вариант боба с длиной до подбородка или чуть ниже. Этой длины будет достаточно, чтобы волосы не были пушистыми после того, как вы снимете шапку, а хорошо держали форму.

Многослойная стрижка с челкой

Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / © Фото из открытых источников
Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / Фото: Фото из открытых источников

Для зимнего сезона многослойная стрижка с челкой – это не только идеальный вариант для омоложения, но и отличный инструмент для создания объемной укладки.

Акцентная челка стрижки скроет морщины в зоне глаз и лба, сделает общий образ более живым и динамичным. Легкие слои в стрижке добавляют текстуры, что предотвращает эффект «прилизаности» после снятия шапки.

Многослойная стрижка не требует укладки. Достаточно после мытья высушить локоны, сбить легкого руками – и ваш безупречный образ готов. Челка можно выпрямить щеткой или немного подкрутить.

Почему эти стрижки идеальны для зимы

  • Сохраняют объем. Благодаря технике стрижки волосы не теряют своего объема даже после нескольких часов под шапкой.
  • Универсальность. Эти варианты подходят для любого типа волос и формы лица, поэтому любая женщина может сделать себе такую стрижку.
  • Минимум укладки. Зимой на сложную укладку меньше времени, поэтому эти стрижки позволяют иметь ухоженный вид, практически не прилагая усилий.

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Стилист назвал идеальную женскую прическу, которая подходит всем

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