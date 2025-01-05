Две лучшие стрижки на зиму для женщин за 50: держат объем даже под шапкой

Зима не простое время для женской привлекательности, ведь под шапкой волосы теряют объем, становятся тусклыми и плоскими.

Стилисты рекомендуют эти две омолаживающие стрижки для женщин за 50, которые будут хранить объем локонов даже под шапкой. К тому же, эти прически кардинально меняют образ и подходят абсолютно всем женщинам без исключения.

Боб с ровным срезом

Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / Фото: Фото из открытых источников

Эта стрижка уже давно стала классической, потому что ее делают женщины по всему миру. Она придает общему образу изящества и элегантности, а ее ровный срез делает локоны объемными.

Ровная линия среза создает визуальную густоту даже на ослабленных и тонких волосах. С помощью симметрии объем распределяется по всей длине, поэтому стрижка не требует укладки. Классический боб с ровным срезом подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Если хочется придать дополнительный объем, можно нанести на влажные волосы немного мусса, а затем высушить их, приподнимая щеткой у корней.

Для зимы стилисты советуют выбирать вариант боба с длиной до подбородка или чуть ниже. Этой длины будет достаточно, чтобы волосы не были пушистыми после того, как вы снимете шапку, а хорошо держали форму.

Многослойная стрижка с челкой

Какие стрижки на зиму для женщин за 50 / Фото: Фото из открытых источников

Для зимнего сезона многослойная стрижка с челкой – это не только идеальный вариант для омоложения, но и отличный инструмент для создания объемной укладки.

Акцентная челка стрижки скроет морщины в зоне глаз и лба, сделает общий образ более живым и динамичным. Легкие слои в стрижке добавляют текстуры, что предотвращает эффект «прилизаности» после снятия шапки.

Многослойная стрижка не требует укладки. Достаточно после мытья высушить локоны, сбить легкого руками – и ваш безупречный образ готов. Челка можно выпрямить щеткой или немного подкрутить.

Почему эти стрижки идеальны для зимы

Сохраняют объем. Благодаря технике стрижки волосы не теряют своего объема даже после нескольких часов под шапкой.

Благодаря технике стрижки волосы не теряют своего объема даже после нескольких часов под шапкой. Универсальность. Эти варианты подходят для любого типа волос и формы лица, поэтому любая женщина может сделать себе такую стрижку.

Эти варианты подходят для любого типа волос и формы лица, поэтому любая женщина может сделать себе такую стрижку. Минимум укладки. Зимой на сложную укладку меньше времени, поэтому эти стрижки позволяют иметь ухоженный вид, практически не прилагая усилий.

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Стилист назвал идеальную женскую прическу, которая подходит всем