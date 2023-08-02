Две стрижки, которые старят: эксперт по вопросам волос рассказала, чего следует избегать женщинам

Эксперт по вопросам волос рассказала, какие две стрижки нужно избегать женщинам после 40, ведь они прибавляют возраст.

Как рассказывают в издании Express, правильно подобранная стрижка может помочь выглядеть моложе, в то время как некоторые прибавляют возраст. Особенно женщинам после 40 лет.

Эксперт по вопросам волос, Элис Докинс считает, что в этом возрасте лучше избегать двух довольно популярных стрижек, если хотите выглядеть молодо. Элис отметила, если вы хотите стареть изящно, очень важно правильно ухаживать за своей кожей, волосами и телом.

Итак, о каких стрижках лучше забыть после 40 лет, чтобы выглядеть моложе и не добавлять себе лишних лет?

Первой неудачной стрижкой Элис называет укороченный боб с челкой. Хотя именно на него обращают внимание пожилые женщины, желающие выглядеть как Анна Винтур. Хотя известной британской журналистке, писательнице и редакторке эта прическа подходит, такой стиль трудно подобрать и ухаживать за ним довольно сложно.

Все дело в том, что ровный боб к челюсти и челка привлекают внимание к глазам и нижней части лица. Именно здесь появляются первые признаки старения. Кроме того, такой стиль сегодня выглядит устарело, если не сказать винтажно. Если вам нравится боб, лучше подобрать его к своему типу волос и форме лица. И не забывать о многослойности.

А еще эксперт посоветовала избегать короткой стрижки пикси, но при определенных обстоятельствах. Здесь все зависит от того, правильно ли ее подобрали. Элис отметила, если нет слоев, объема и четкости линий, любые короткие прически будут прибавлять лет. Если эти недостатки устранить, стрижка пикси перестанет подчеркивать морщинки и другие признаки старения.

Элис посоветовала всем, кто хочет выбрать стрижку пикси, избегать плоского вида посредством добавления слоев. Также важно учитывать особенности формы лица. Например, людям с круглым лицом больше подходит пикси с большим количеством слоев, объемом и элементами, визуально удлиняющими форму. А вот женщинам с квадратным лицом нужно выбирать мягкие слои, челку набок.

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