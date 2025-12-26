Чем отчистить унитаз от камня и налета / © Фото из открытых источников

Реклама

Даже регулярная чистка дорогостоящими средствами не всегда спасает унитаз от желтого налета, известкового камня и неприятного запаха. Со временем сантехника изнашивается, выглядит так, будто ее давно не чистили. Однако существует простой и действенный способ очистки унитаза в домашних условиях, не требующий агрессивной химии и больших затрат. Всего две таблетки на пол литра воды и результат может приятно удивить даже самых скептических хозяек.

Как быстро отчистить унитаз от налета и камня без дорогой химии

Этот метод особенно эффективен для старой сантехники, на которой годами скапливался налет. Для чистки унитаза используют таблетки фурацилина — доступный антисептик, который стоит недорого и продается в каждой аптеке без рецепта.

Что понадобится:

Реклама

2 таблетки фурацилина;

500 мл теплой воды;

ершик или щетка;

резиновые перчатки.

Как почистить унитаз: пошаговая инструкция

Приготовьте раствор. Измельчите две таблетки фурацилина до состояния порошка и растворите их в поллитра теплой воды. Перемешайте до полного растворения. Нанесите средство. Вылейте раствор в чашу унитаза, равномерно распределяя по стенкам. Особое внимание уделите зоне под ободком и местам с желтым налетом. Оставьте средство, чтобы отработало. Дайте раствору поработать 60 минут. Если налет устаревший, можно оставить на ночь. Финальный этап очищения. Пройдитесь ершиком по поверхности, загрязнение легко сойдет без интенсивного трения.

Фурацилин обладает антисептическими и очищающими свойствами. Он помогает разрушать органические отложения, уменьшает количество бактерий и устраняет неприятный запах. Именно поэтому этот народный метод часто используют для очищения унитаза без агрессивной химии.

Для профилактики налета используйте этот метод раз на две недели. Регулярное применение поможет избежать сильных загрязнений, и ваша сантехника будет выглядеть опрятно.