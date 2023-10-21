Две таблетки на ведро воды – чудодейственный раствор от всех болезней и вредителей огорода

Почему нужно проводить осенью обеззараживание земли и чем обработать почву от вредителей и болезней.

Очень важно после уборки всего урожая уделить внимание состоянию почвы. Большинство огородников вносят осенью нужные удобрения, а вот об обеззараживании земли забывают. Но за сезон в огородном грунте накапливается большое количество грибков и бактерий, особенно если не используют правила севооборота. Накопление плохой микрофлоры происходит из-за влияния дождливой или холодной погоды.

Такие болезни как мучнистая роса, серая гниль, фитофтороз наносят огородным культурам серьезный вред. Свой отрицательный вклад вносят и вредители. Поэтому очень важно осенью проводить обеззараживание земли.

Как подготовить землю осенью к весне: перед обеззараживанием

Перед началом работы по обеззараживанию почвы нужно очистить грядки от всех растительных остатков. Следует отметить, что в сухой ботве, листьях и корнях могут укрываться вредители или их личинки, а также разрастаться споры грибов.

После этого почву обязательно перекапывают на глубину до 15 см. Такая манипуляция помогает вытащить на поверхность личинки и куколки вредителей, под влиянием холодного воздуха погибающих.

Обратите внимание, если на вашем участке песчаная почва, ее можно не перекапывать.

Чем обработать землю осенью от грибковых заболеваний и вредителей

Осенью можно истребить все бактерии и сделать землю на грядках более плодородной, подготовив ее к предстоящему сезону. И в этом вам помогут всего две таблетки популярного аптечного средства — фурацилина. Он является лучшим дезинфицирующим средством для огорода.

Предварительно растолчите таблетки до порошкообразного состояния, добавьте в ведро воды, размешайте до полного растворения (если таблетки не растолочь, они будут растворяться около одного часа). Для лучшего эффекта можно добавить еще одну чайную ложку йода.

Как только вы приготовили раствор, можно им опрыскивать грядки.

Такая дезинфекция поможет преодолеть все грибковые заболевания и помогает избежать болезней растений в будущем.

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