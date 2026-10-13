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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Двенадцать пород собак, которые чувствуют себя спокойнее, когда спят рядом с хозяином

Некоторые собаки охотно засыпают на отдельной лежанке, а другие пытаются устроиться возле хозяина, прислониться к нему или укрыться под одеялом. Для них близость к человеку может быть источником тепла, покоя и безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Породы собак, любящих спать с хозяином

Породы собак, которые любят спать с хозяином / © pexels.com

Особенно часто так поступают собаки-компаньоны, которых на протяжении многих поколений разводили для жизни рядом с людьми. Привычки зависят не только от породы, но и от характера, воспитания и опыта конкретного животного.

Рассмотрим 12 пород собак, представители которых нередко стремятся спать поближе к своим хозяевам.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Кавалер-кинг-чарльз-спаниелов на протяжении веков разводили как собак-компаньонов. Они с готовностью проводят время с людьми, любят внимание и часто ищут физического контакта с хозяином.

Вечером эти собаки нередко усаживаются у ног человека или пытаются прильнуть к нему. Им нравится находиться в центре семейной жизни, потому сон в одной комнате с хозяином может стать привычной частью их распорядка.

Гаванский бишон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Гаванские бишоны — дружелюбные и ласковые собаки, хорошо чувствующие себя в компании людей. Они часто сопровождают хозяев из комнаты, наблюдают за их делами и охотно приобщаются к общему отдыху.

Когда в доме становится тихо, гаванский бишон может устроиться у кровати или на собственной лежанке рядом с хозяином. Регулярное общение и предполагаемый распорядок помогают этим собакам чувствовать себя спокойнее.

Итальянский грейхаунд

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Итальянский грейхаунд, или малая итальянская борзая собака, имеет стройное телосложение, короткую шерсть и чувствительность к холоду. Именно поэтому представители этой породы часто ищут теплое место для отдыха.

Мягкий плед, уютная лежанка и возможность прижаться к человеку делают сон более комфортным. Итальянские грейхаунды также известны своей привязанностью к хозяевам, так что близость ночью может удовлетворять и потребность в тепле, и желание быть рядом.

Болоньез

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Болоньез — небольшая белая собака-компаньон, которая обычно ценит спокойную домашнюю атмосферу и общение с семьей. Его выводили для жизни рядом с людьми, поэтому он часто охотно приобщается к повседневным делам хозяина.

Вечером такая собака может выбрать место у кровати или устроиться рядом на диване. Длительное одиночество некоторым представителям породы дается сложно, поэтому им полезно постепенно приучаться оставаться наедине.

Котон-де-тулеар

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Котон-де-тулеар — жизнерадостная собака с мягкой белой шерстью, которая часто формирует крепкую связь с членами семьи. Некоторые представители породы особенно привязываются к одному человеку и охотно проводят с ним большую часть дня.

Такое пристрастие может проявляться и перед сном: собака ищет знакомый запах, ложится рядом или устраивается на своей лежанке неподалеку. Если котон де тулеар постоянно требует внимания и плохо переносит разлуку, следует постепенно развивать его самостоятельность.

Пекинес

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Пекинесов исторически содержали как собак-компаньонов при императорском дворе Китая. Они привыкли к жизни в помещении и тесном контакте с людьми.

Несмотря на независимый характер, пекинесы часто ценят присутствие хозяина и могут выбирать место для сна неподалеку от него. В то же время, они способны самостоятельно определять, когда хотят общаться, а когда им нужен отдых.

Ши-тцу

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Ши-тцу на протяжении многих поколений были домашними собаками-компаньонами. Их история связана с жизнью во дворцах и постоянным пребыванием рядом с людьми.

Представители этой породы часто любят отдыхать там, где находится семья. Перед сном ши-тцу может устроиться возле хозяина, на мягкой подушке или в собственном укромном уголке в спальне. Им обычно нравится спокойное общение и привычный распорядок дня.

Папильон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Папильон — маленькая, активная и сообразительная собака с характерными ушами, похожими на крылья бабочки. Днем он может быть очень подвижным, интересоваться всем вокруг и охотно учиться новым командам.

Однако активность не мешает папильону быть привязанным к хозяину. После насыщенного дня он может искать знакомое место рядом с человеком, чтобы спокойно отдохнуть. Длительная изоляция таким собакам часто не нравится, поэтому им нужны внимание, занятия и общение.

Брюссельский грифон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Брюссельский грифон — небольшая собака с выразительной мордашкой и внимательным взглядом. Он часто крепко привязывается к своей семье и чувствительно реагирует на изменения в окружающей среде.

Такой любимец может устроиться рядом с хозяином, следить за его движениями и быстро замечать, когда тот просыпается или меняет положение. Близость знакомого человека помогает ему чувствовать себя комфортно, особенно в необычной ситуации.

Мопс

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Мопсы известны общительным характером и привязанностью к людям. Они часто стремятся быть там, где находится хозяин, и могут с удовольствием дремать у него во время отдыха.

Вечером мопс нередко выбирает место на диване или у кровати. В то же время из-за особенностей строения морды эта порода подвержена проблемам с дыханием и перегреванием. Поэтому важно обеспечить прохладное, хорошо проветриваемое место для сна и не допускать перегрева под тяжелым одеялом.

Японский хин

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Японский хин — небольшая собака-компаньон, которая обычно хорошо приспосабливается к жизни в помещении. Он может быть спокойным дома, любить мягкие места отдыха и стремиться проводить время с близкими людьми.

Ночью японский хин часто остается в той же комнате, что и владелец. Ему может хватать самого присутствия знакомого человека, даже если он спит на отдельной лежанке.

Венгерская выжла

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Фото из открытых источников

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Фото из открытых источников

Венгерская вижла заметно отличается от большинства собак в этом списке своими размерами и потребностью в движении. Это энергичная охотничья порода, представители которой обычно формируют тесную связь с хозяином.

Вижл часто называют «собаками-липучками», поскольку они стремятся участвовать в повседневной жизни семьи. После прогулок и физических нагрузок такая собака может искать место у человека, чтобы отдохнуть. Однако из-за размеров и темперамент выжли нужны достаточная активность, обучение и собственно комфортное место для сна.

Список этих 12 пород сформирован по мотивам оригинального материала Ash & Pri. Предрасположенность к близкому контакту не означает, что каждый представитель породы обязательно захочет спать в одной постели с человеком.

Полезно ли собаке спать в одной кровати с хозяином

Общий сон может быть комфортным для собаки и человека, если оба хорошо отдыхают и соблюдают правила гигиены. Однако разрешать любимцу спать в постели необязательно: собственная лежанка у хозяина также может обеспечивать чувство близости.

Обратите внимание на несколько моментов:

  1. Комфорт и безопасность. Маленькие собаки могут травмироваться, прыгая с высокой кровати. Им следует обустроить безопасный доступ или отдельное место для сна.

  2. Температура. Животному должно быть достаточно прохладно, особенно если оно спит под одеялом.

  3. Гигиена. Регулярно ухаживайте за шерстью и лапами, обрабатывайте животное от паразитов в соответствии с рекомендациями ветеринара и стирайте подстилки.

  4. Самостоятельность. Если собака не может успокоиться без постоянного контакта с хозяином, постепенно приучайте ее отдыхать на собственной лежанке.

Если собака внезапно начала бояться оставаться сама, ныть ночью или постоянно требовать контакта, следует обратить внимание на возможные изменения в ее самочувствии и поведении.

FAQ

Почему собака любит спать рядом с хозяином?

Собака может искать близости из-за привязанности к человеку, потребности в тепле, привычки или ощущения безопасности. Собаки — социальные животные, поэтому пребывание рядом с членами семьи для многих из них вполне естественно. Однако желание спать рядом само по себе не свидетельствует о тревожности или зависимости.

Какие породы собак больше всего привязываются к хозяину?

К породам, часто отличающимся общительностью и стремлением к контакту, относятся кавалер-кинг-чарльз-спаниель, гаванский бишон, ши-тцу, мопс, котон-де-тулеар и венгерская вижла. Однако поведение зависит также от воспитания, социализации, опыта и индивидуального темперамента собаки.

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