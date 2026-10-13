Двенадцать пород собак, которые чувствуют себя спокойнее, когда спят рядом с хозяином

Породы собак, которые любят спать с хозяином / © pexels.com

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Особенно часто так поступают собаки-компаньоны, которых на протяжении многих поколений разводили для жизни рядом с людьми. Привычки зависят не только от породы, но и от характера, воспитания и опыта конкретного животного.

Рассмотрим 12 пород собак, представители которых нередко стремятся спать поближе к своим хозяевам.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Кавалер-кинг-чарльз-спаниелов на протяжении веков разводили как собак-компаньонов. Они с готовностью проводят время с людьми, любят внимание и часто ищут физического контакта с хозяином.

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Вечером эти собаки нередко усаживаются у ног человека или пытаются прильнуть к нему. Им нравится находиться в центре семейной жизни, потому сон в одной комнате с хозяином может стать привычной частью их распорядка.

Гаванский бишон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Гаванские бишоны — дружелюбные и ласковые собаки, хорошо чувствующие себя в компании людей. Они часто сопровождают хозяев из комнаты, наблюдают за их делами и охотно приобщаются к общему отдыху.

Когда в доме становится тихо, гаванский бишон может устроиться у кровати или на собственной лежанке рядом с хозяином. Регулярное общение и предполагаемый распорядок помогают этим собакам чувствовать себя спокойнее.

Итальянский грейхаунд

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Итальянский грейхаунд, или малая итальянская борзая собака, имеет стройное телосложение, короткую шерсть и чувствительность к холоду. Именно поэтому представители этой породы часто ищут теплое место для отдыха.

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Мягкий плед, уютная лежанка и возможность прижаться к человеку делают сон более комфортным. Итальянские грейхаунды также известны своей привязанностью к хозяевам, так что близость ночью может удовлетворять и потребность в тепле, и желание быть рядом.

Болоньез

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Болоньез — небольшая белая собака-компаньон, которая обычно ценит спокойную домашнюю атмосферу и общение с семьей. Его выводили для жизни рядом с людьми, поэтому он часто охотно приобщается к повседневным делам хозяина.

Вечером такая собака может выбрать место у кровати или устроиться рядом на диване. Длительное одиночество некоторым представителям породы дается сложно, поэтому им полезно постепенно приучаться оставаться наедине.

Котон-де-тулеар

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Котон-де-тулеар — жизнерадостная собака с мягкой белой шерстью, которая часто формирует крепкую связь с членами семьи. Некоторые представители породы особенно привязываются к одному человеку и охотно проводят с ним большую часть дня.

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Такое пристрастие может проявляться и перед сном: собака ищет знакомый запах, ложится рядом или устраивается на своей лежанке неподалеку. Если котон де тулеар постоянно требует внимания и плохо переносит разлуку, следует постепенно развивать его самостоятельность.

Пекинес

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Пекинесов исторически содержали как собак-компаньонов при императорском дворе Китая. Они привыкли к жизни в помещении и тесном контакте с людьми.

Несмотря на независимый характер, пекинесы часто ценят присутствие хозяина и могут выбирать место для сна неподалеку от него. В то же время, они способны самостоятельно определять, когда хотят общаться, а когда им нужен отдых.

Ши-тцу

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Ши-тцу на протяжении многих поколений были домашними собаками-компаньонами. Их история связана с жизнью во дворцах и постоянным пребыванием рядом с людьми.

Представители этой породы часто любят отдыхать там, где находится семья. Перед сном ши-тцу может устроиться возле хозяина, на мягкой подушке или в собственном укромном уголке в спальне. Им обычно нравится спокойное общение и привычный распорядок дня.

Папильон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Папильон — маленькая, активная и сообразительная собака с характерными ушами, похожими на крылья бабочки. Днем он может быть очень подвижным, интересоваться всем вокруг и охотно учиться новым командам.

Однако активность не мешает папильону быть привязанным к хозяину. После насыщенного дня он может искать знакомое место рядом с человеком, чтобы спокойно отдохнуть. Длительная изоляция таким собакам часто не нравится, поэтому им нужны внимание, занятия и общение.

Брюссельский грифон

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Брюссельский грифон — небольшая собака с выразительной мордашкой и внимательным взглядом. Он часто крепко привязывается к своей семье и чувствительно реагирует на изменения в окружающей среде.

Такой любимец может устроиться рядом с хозяином, следить за его движениями и быстро замечать, когда тот просыпается или меняет положение. Близость знакомого человека помогает ему чувствовать себя комфортно, особенно в необычной ситуации.

Мопс

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Мопсы известны общительным характером и привязанностью к людям. Они часто стремятся быть там, где находится хозяин, и могут с удовольствием дремать у него во время отдыха.

Вечером мопс нередко выбирает место на диване или у кровати. В то же время из-за особенностей строения морды эта порода подвержена проблемам с дыханием и перегреванием. Поэтому важно обеспечить прохладное, хорошо проветриваемое место для сна и не допускать перегрева под тяжелым одеялом.

Японский хин

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Pixabay

Японский хин — небольшая собака-компаньон, которая обычно хорошо приспосабливается к жизни в помещении. Он может быть спокойным дома, любить мягкие места отдыха и стремиться проводить время с близкими людьми.

Ночью японский хин часто остается в той же комнате, что и владелец. Ему может хватать самого присутствия знакомого человека, даже если он спит на отдельной лежанке.

Венгерская выжла

12 пород собак, которые любят спать рядом с хозяином / © Фото из открытых источников

Венгерская вижла заметно отличается от большинства собак в этом списке своими размерами и потребностью в движении. Это энергичная охотничья порода, представители которой обычно формируют тесную связь с хозяином.

Вижл часто называют «собаками-липучками», поскольку они стремятся участвовать в повседневной жизни семьи. После прогулок и физических нагрузок такая собака может искать место у человека, чтобы отдохнуть. Однако из-за размеров и темперамент выжли нужны достаточная активность, обучение и собственно комфортное место для сна.

Список этих 12 пород сформирован по мотивам оригинального материала Ash & Pri. Предрасположенность к близкому контакту не означает, что каждый представитель породы обязательно захочет спать в одной постели с человеком.

Полезно ли собаке спать в одной кровати с хозяином

Общий сон может быть комфортным для собаки и человека, если оба хорошо отдыхают и соблюдают правила гигиены. Однако разрешать любимцу спать в постели необязательно: собственная лежанка у хозяина также может обеспечивать чувство близости.

Обратите внимание на несколько моментов:

Комфорт и безопасность. Маленькие собаки могут травмироваться, прыгая с высокой кровати. Им следует обустроить безопасный доступ или отдельное место для сна. Температура. Животному должно быть достаточно прохладно, особенно если оно спит под одеялом. Гигиена. Регулярно ухаживайте за шерстью и лапами, обрабатывайте животное от паразитов в соответствии с рекомендациями ветеринара и стирайте подстилки. Самостоятельность. Если собака не может успокоиться без постоянного контакта с хозяином, постепенно приучайте ее отдыхать на собственной лежанке.

Если собака внезапно начала бояться оставаться сама, ныть ночью или постоянно требовать контакта, следует обратить внимание на возможные изменения в ее самочувствии и поведении.

FAQ

Почему собака любит спать рядом с хозяином?

Собака может искать близости из-за привязанности к человеку, потребности в тепле, привычки или ощущения безопасности. Собаки — социальные животные, поэтому пребывание рядом с членами семьи для многих из них вполне естественно. Однако желание спать рядом само по себе не свидетельствует о тревожности или зависимости.

Какие породы собак больше всего привязываются к хозяину?

К породам, часто отличающимся общительностью и стремлением к контакту, относятся кавалер-кинг-чарльз-спаниель, гаванский бишон, ши-тцу, мопс, котон-де-тулеар и венгерская вижла. Однако поведение зависит также от воспитания, социализации, опыта и индивидуального темперамента собаки.

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