Стилисты назвали прибавляющую возраст одежду / © pexels.com

Реклама

Модные эксперты советуют исключить (или носить крайне редко) такие 12 вещей из вашего гардероба, чтобы выглядеть моложе и элегантнее.

Колготки в сетку

Кружевные или колготки с узорами подходят только для фотосессий или модных показов. В повседневной жизни они выглядят слишком провокационно и могут прибавить лишние годы.

Совет: выбирайте однотонные колготы без декора — они придадут элегантность и утонченность.

Реклама

Блузки с рукавами “летающая мышь”

Такие модели выглядят только на стройных девушек. Если ваша фигура другая, широкая ткань под руками зрительно увеличивает объем.

Совет: выбирайте блузки без широких рукавов и клапанов в правильном размере.

“Мешковатая” одежда

Свободные фасоны нарушают пропорции, прячут силуэт и делают образ старше.

Совет: носите платья и костюмы, подчеркивающие линии тела. Короткий жакет поможет акцентировать талию.

Реклама

Одежда из тисненых или экзотических материалов

Блузки с пайетками или прозрачные брюки хотя и выглядят ярко, но старят и сложны в комбинировании.

Совет: выбирайте простые, качественные ткани, не портящие фигуру.

Стразы, принты и яркие украшения

Одежда из прозрачных тканей, стразов или сердечек добавляет лет и создает нелепый образ.

Совет: отдавайте предпочтение минималистичным деталям и аксессуарам, соответствующим вашему стилю.

Реклама

“Милые” принты и слоганы

Яркие принты и веселые надписи быстро выходят из моды и старят образ.

Совет: выбирайте однотонные футболки с лаконичным дизайном, классическую и элегантную одежду, которая выдерживает время.

Одежда в землистых тонах

Серые, оливковые, темно-желтые и коричневые цвета не подходят всем и подчеркивают морщинки.

Совет: замените телесные, кофейные или нейтральные оттенки.

Реклама

Одежда “как из дивана или штор”

Старомодные ткани и принты делают образ крайне устаревшим.

Совет: выбирайте простые классические вещи без принтов и излишнего декора.

Очень большие и теплые шапки

Массивные аксессуары с декором выглядят неуклюже и придают лет.

Совет: вязаные шапки с четкой формой или с помпоном без стразов и украшений.

Реклама

Ожерелья из жемчуга и больших камней

Чем больше — тем лучше? На самом деле большой жемчуг и громоздкие камни старят.

Совет: выбирайте маленький жемчуг или подвески, как у звезд стиля.

Неправильно подобранный деловой костюм

Бездушные темные костюмы скрывают фигуру и прибавляют возрасту.

Совет: жакеты, юбки и брюки должны повторять линии тела, комбинируйте светлые и темные оттенки свежего образа.

Реклама

Одежда с чрезмерными украшениями

Ремешки, пуговицы, карманы и лишние детали были модными 30 лет назад, теперь прибавляют лет.

Совет: замените простые рубашки и современные силуэты для современного и привлекательного вида.