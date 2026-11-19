Лобовое стекло автомобиля / © Фото из открытых источников

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Если дворники автомобиля примерзли к стеклу, сначала следует дать им оттаять, включить теплый обдув и убрать. До этого стеклоочистители должны оставаться выключенными.

Об этом пишет автомобильная ассоциация The AA .

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Переключатель дворников следует проверить еще до запуска двигателя. Если щетки остались включенными, они попытаются двинуться сразу, хотя лед будет удерживать резину на месте. Именно так обычное утреннее размораживание может обернуться повреждением мотора или разрывом резиновой части щетки.

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"После запуска двигателя теплый воздух следует направить на лобовое стекло. Пока оно прогревается, снег можно убрать щеткой, а когда лед начнет таять — очистить стекло скребком. Поможет и специальное средство для размораживания стекла. Пытаться поднять сами дворники следует только тогда, когда лед вокруг них полностью растает и перестанет их удерживать", — говорится в советах автоэкспертов.

Попытка оторвать щетку рукой чревата повреждением еще до запуска мотора. Автомобилисты объясняют, что силой можно только порвать резину, погнуть каркас или повредить соединение щетки. И даже если дворник удалось освободить, он еще не готов к работе на покрытом льдом стекле.

Не включайте дворники сразу как разморозили

Остатки льда при движении дворников повреждают резину, поэтому очистку лобового стекла нужно довести до конца. Куча снега тоже не должна доставаться стеклоочистителям — они не рассчитаны на такой вес и сопротивление. Для снега есть щетка, для льда — скребок, а дворники должны работать на очищенном стекле.

Также не советуют поливать стекло водой , от горячей или даже теплой воды холодное стекло рискует треснуть, особенно если уже имеет сколы. Вода может снова замерзнуть и прихватить дворники к стеклу, поэтому и холодная вода тоже не решает проблему.

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После оттаивания и очищения следует посмотреть, как щетки убирают влагу. Если они оставляют полосы — это признак износа или повреждения. Ориентир для выезда — полностью чистые окна и хороший обзор дороги, а не небольшой размороженный кусочек перед водителем, добавляют в автоклубе AA.

Следующим лайфгаком, которым делятся специалисты — чтобы с утра не начинать все сначала — на время стоянки стекло и дворники можно прикрыть специальным защитным чехлом. А вот приподнятые над стеклом щетки не прилипнут к нему, но сама резина все равно может обмерзнуть .

Даже без прикосновения к переключателю дворники могут включиться, если работает автоматика. Поэтому перед морозной ночью следует выключить режим AUTO стеклоочистителей , а утром убедиться, что они остаются выключенными. Тогда стекло и щетки можно будет сначала разморозить, не давая автоматике запустить примерзшие дворники.

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