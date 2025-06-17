Двухлетний сын случайно убил мать из родительского пистолета: детали трагедии

Погибшая женщина с мужем и двухлетним сыном / © Facebook

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Ужасная трагедия произошла в бразильском городе Риу-Верде-де-Мату-Гросу. Двухлетний мальчик случайно застрелил свою 27-летнюю мать, Дебору Родригес Монтейро. Инцидент зафиксировала домашняя камера видеонаблюдения.

Об этом пишет Express.

На видео видно, как ребенок подбирает 9-миллиметровый пистолет Glock со стола на веранде, пока родители разговаривают рядом. В считанные секунды происходит выстрел, когда мать возвращается к сыну. Пуля попала Деборе в грудь и руку. Сначала казалось, что женщина выжила — она поднялась в шоке и смотрела на раны. Тогда сын бросил оружие и подбежал к нему. Муж Деборы мгновенно бросился на помощь и забрал пистолет, а мальчик отошел. Дебора прошла несколько шагов за сыном, но внезапно потеряла сознание и умерла на месте падения.

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Как сообщил начальник местной полиции Даниэль Фелисмино, Дебор был доставлен в больницу, но там констатировали ее смерть. Человек погибшей, фермер, имел законную лицензию на владение оружием. Пока ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Однако он остается на свободе, пока идет расследование.

Пока неизвестно, сохранит ли мужчина опеку над ребенком и вмешаются ли социальные службы. Оружие и боеприпасы изъяты детективами для проведения экспертиз. Результаты вскрытия, проведенного на следующее утро, еще не обнародованы.

Ранее сообщалось, вечером 13 июня в городе Краматорске. (Донецкая область) в местном общежитии произошел взрыв, в результате которого погиб один ребенок, еще двое получили тяжелые ранения.