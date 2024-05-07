Дыни вырастут размером с голову: вот какой чудо-метод нужно использовать — и никакой химии

Каждый огородник мечтает вырастить у себя на участке сочную и большую дыню. Но это растение требует тщательного ухода и правильной подкормки. Только тогда вы можете положиться на урожай.

Для дыни особенно важны регулярная прополка сорняков для циркуляции воздуха, тепло, достаточная поливка и правильная подкормка органическими удобрениями. Культуру специалисты советуют сажать исключительно на хорошо освещенном участке.

Удобрения для дыни не обязательно покупать, их можно с легкостью приготовить самостоятельно. Основные преимущества такой подкормки: стимулирование роста, безопасность, увеличение плодоношения и улучшение вкусовых качеств. Дыни больше всего нуждаются в азоте, магнии и калии. Из-за нехватки этих микроэлементов листья растения будут желтеть, начинают скручиваться, а плоды вырастают не сладкими.

Что любит рассада дыни после высадки в открытый грунт? В качестве первой подкормки огородники советуют использовать древесную золу. Она помогает защитить растение от вредителей и насекомых, укрепляет его иммунитет, питает витаминами, которые нужны для быстрого роста.

Чтобы приготовить такую подкормку, возьмите 10 л воды, растворите в ней 250 г золы, настаивайте примерно 4 часа, а затем подливайте под корень.

Это удобрение рекомендуют использовать через 14 дней после высадки в открытый грунт. Повторять нужно каждые 3 недели. Дополнительно можно вносить по 1 ст. ложке сухой древесной золы под корень, затем обильно поливать водой (обязательно нагреть ее перед этим на солнце).

После этого вносится удобрение на основе куриного помета. Его размешивают в 10 л воды, затем поливают под корень. Делают это в период, когда на растении начинают формироваться завязи.

Чем еще можно подкормить дыню? Прекрасным вариантом подкормки для дынь считается "зеленое удобрение". В бочку с водой добавляют любых сорняков (там обязательно должны быть одуванчики и крапива) и 1 стакан древесной золы. Все это перемешивается, накрывается крышкой и настаивается в течение 10 дней. Перед подкормкой разводят удобрение (на ведро воды 1 л готовой смеси). Подливают под корень.

Важно не забывать прищипывать растение. Так вы сможете перенаправить питание в плоды.

Читайте также: