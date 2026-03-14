Дыра на куртке: экспресс-метод с яйцом починит ее за минуту
Мало кто знает, что небольшую дыру на верхней одежде можно временно починить с помощью обыкновенного яйца.
Этот трюк пригодится во время путешествия, когда нужно быстро скрыть дефект, но под рукой нет нитки с иглой.
Что вам понадобится:
сырое куриное яйцо;
ватная палочка;
пергаментная бумага;
утюг.
Пошаговая инструкция:
Сначала нужно отделить белок от желтка. Нам понадобится только белок, который следует перелить в чистую емкость.
Смочите в нем ватную палочку, осторожно нанесите на внутренние края дыры с изнаночной стороны. Избегайте попадания на лицевую сторону.
Соедините края ткани, плотно прижмите их.
Накройте место пергаментной бумагой, прогладьте при средней температуре в течение 3-5 секунд.
Яичный белок под действием тепла сгустится и будет играть роль природного клея, скрепив волокна. После охлаждения курицы с лицевой стороны место с дыркой станет незаметным.
Важно! Такой метод подойдет только для небольших ровных дыр и плотных тканей. Эффект от него временный: после первой же стирки ткани снова расклеятся. На нубуке, замше, щекотливых и цветных тканях лучше не использовать.