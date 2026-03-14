Дыра на куртке: экспресс-метод с яйцом починит ее за минуту

Как заклеить дыру на куртке / © pexels.com

Этот трюк пригодится во время путешествия, когда нужно быстро скрыть дефект, но под рукой нет нитки с иглой.

Что вам понадобится:

сырое куриное яйцо;

ватная палочка;

пергаментная бумага;

утюг.

Пошаговая инструкция:

Сначала нужно отделить белок от желтка. Нам понадобится только белок, который следует перелить в чистую емкость. Смочите в нем ватную палочку, осторожно нанесите на внутренние края дыры с изнаночной стороны. Избегайте попадания на лицевую сторону. Соедините края ткани, плотно прижмите их. Накройте место пергаментной бумагой, прогладьте при средней температуре в течение 3-5 секунд.

Яичный белок под действием тепла сгустится и будет играть роль природного клея, скрепив волокна. После охлаждения курицы с лицевой стороны место с дыркой станет незаметным.

Важно! Такой метод подойдет только для небольших ровных дыр и плотных тканей. Эффект от него временный: после первой же стирки ткани снова расклеятся. На нубуке, замше, щекотливых и цветных тканях лучше не использовать.