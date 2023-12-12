Джинсы для женщин после 60 лет: как правильно носить, чтобы выглядеть моложе

Возраст – это совсем не повод забывать о стильной одежде, прячась за фразами типа "это все только для молодежи". Подсмотрели несколько идей у стильных женщин в возрасте и рассказываем, как носить трендовые джинсы после 60 лет?

Классические джинсы с платьем

Необычный дуэт, который был "изюминкой" 90-х годов прошлого века, станет отличным решением для женщин после 60 лет, если вы хотите выглядеть стильно в конце лета — начале осени.

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Чтобы повторить образ, остановитесь на классических прямых джинсах или на модели с легким клешем от колена. А вот в выборе платья ограничений практически нет.

Правда, лучшим сочетанием стилисты считают с платьем-рубашкой до пола, которое лучше расстегнуть ниже пояса. Также подойдет удлиненная туника, имеющая разрезы по бокам.

Удлиненная футболка, джинсы и массивные кроссовки

Даже после 60 лет не следует отказываться от спортивного стиля. Можете смело принимать во внимание такой интересный образ, соединив футболку оверсайз с любимыми джинсами и массивными кроссовками.

@iconaccidental / Фото: Instagram

В такой одежде прогулки по городу станут еще приятнее. Ведь джинсы – отличный вариант для ежедневного образа. Кроссовки помогут ногам чувствовать комфорт в течение всего дня.

Джинсы с белой рубашкой и шаль с энтическим мотивом

Сочетание классических прямых джинсов и белой рубашки выглядит элегантно в любом возрасте. Так что вы можете смело примерить его, не опасаясь косых взглядов.

@lindavwright / Фото: Instagram

Чтобы разнообразить образ, добавьте массивный пояс, яркие аксессуары или необычные туфли. К примеру, можно дополнить джинсы с белой рубашкой интересной шали с этническим принтом. Она не только сделает образ более интересным, но и поможет согреться.

Джинсовый образ с классическим тренчем

Не стоит бояться дениму в возрасте после 60 лет, ведь он ваш союзник, как утверждают стилисты. Джинсовая одежда всегда ассоциировалась с молодостью, энергией и стилем, а это вам только на руку, если вы хотите выглядеть моложе.

@msorrig / Фото: Instagram

Идеальным в возрасте после 60 лет станет полностью джинсовый образ, а чтобы разбавить его, добавьте классический тренч и стильные сапоги.

Объемные джинсы, заправленные в сапоги

Широкие джинсы будут выглядеть стильно в любом возрасте. Тем более, если добавить образ "изюминки" и заправить их в модные в этом сезоне сапоги-казаки.

@msorrig / Фото: Instagram

Хотя некоторые, взглянув на такое сочетание, могут подумать, что станут вдвое шире, однако стилисты утверждают, что как раз наоборот. Подобный образ подчеркнут изящные лодыжки, чем сделает вас визуально выше и стройнее.

Свободные джинсы и блузка с рукавами-фонариками

Образ со свободными джинсами и рубашкой с рукавами-фонариками станет отличным вариантом на каждый день. Рубашку можете заменить интересной блузой с легкими нотками викторианской эпохи.

@msorrig / Фото: Instagram

А чтобы придать образу элегантности, дополнить его изящными мюлями. Эта обувь каждый год входит в список модных трендов. Так что не бойтесь экспериментировать.

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