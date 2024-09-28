Единственное правило миллиардера: как относиться к деньгам, чтобы их всегда было достаточно

Журналисты называли этого миллиардера "богачом со вкусами и предпочтениями бедняка", он презирал роскошь и ценил во всем простоту.

Это всем известный Генри Форд. О нем написано много книг, мы его знаем как изобретателя и человека, при жизни заработавшего миллиарды долларов. В своих мемуарах Генри Форд поделился правилами, как следует относиться к деньгам, чтобы их всегда хватало. Рассказываем о жизненных принципах известного миллиардера относительно денег и их значения для человека.

Как надо относиться к деньгам, чтобы их всегда было достаточно

В общем, самое главное правило, выведенное Генри Фондом, заключается в том, что деньги нужны для полезного служения, а не для приумножения состояния. Если человек это поймет, он никогда не будет бедствовать.

Есть еще несколько важных принципов, которыми руководствовался миллиардер, что помогло ему добиться такого успеха и признания.

Иметь деньги необходимо, но они должны зарабатываться путём полезной деятельности. Никто не должен быть тунеядцем, в цивилизованном мире нет места бездельникам. Не стоит тратить заработанные деньги на что-попало, потому что нельзя жить без средств к существованию. Денежная система страны должна быть эффективна, ведь здоровое общество строится на обмене товарами и услугами, где деньги являются инструментом, а не конечной целью. Человек должен руководствоваться единым принципом – быть простым, чтобы удовлетворение повседневных потребностей не превращалось в рабство.

Следовательно, для миллиардера Генри Форда деньги были только инструментом, а не конечной целью его деятельности. Именно поэтому они у него постоянно приумножались, он был человеком с миссией – его ум, работа и миллиарды были полезны обществу.

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