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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1248
Время на прочтение
1 мин

Единственный трюк, который поможет быстро охладить квартиру в жару без кондиционера

Комфортно пережить жаркие дни без кондиционера вполне реально, нужно лишь знать несколько простых, но очень действенных методов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как охладить жилище в жару без кондиционера

Как охладить жилье в жару без кондиционера / © www.freepik.com/free-photo

Что делать, если на улице нещадно палит солнце, а дома нет кондиционера? На самом деле существует простой и крайне эффективный способ снизить температуру в помещении за несколько минут. И для этого не нужно тратить кучу денег на дорогостоящую бытовую технику. Рассказываем, что надо делать, чтобы быстро охладить свой дом без кондиционера.

Как быстро охладить квартиру без кондиционера: полезный трюк, который действительно работает

Главный секрет заключается в грамотном использовании подручных средств. Если у вас есть даже маленький вентилятор, он станет настоящим спасением в жаркие дни.

Вот что нужно сделать:

  1. Возьмите глубокую миску или таз.

  2. Наполните емкость холодной водой, можно добавить немного льда.

  3. Поставьте миску перед включенным вентилятором.

  4. Через несколько минут в комнате температура ощутимо снизится, воздух станет прохладным и свежим.

Как еще можно снизить температуру воздуха без кондиционера

  • Днем закрывайте окна шторами. Солнечные лучи быстро нагревают помещение, а плотные шторы или жалюзи помогут остановить этот процесс.

  • Проветривайте свой дом только утром и вечером, когда температура значительно ниже, чем днем.

  • Выключайте технику, которая может нагревать воздух — телевизоры, компьютеры, плиты. Они незаметно повышают температуру.

  • Намочите простыню в холодной воде и повесьте возле окна. Она поможет охладить поток заходящего воздуха.

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Дата публикации
Количество просмотров
1248
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