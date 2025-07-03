Единственный трюк, который поможет быстро охладить квартиру в жару без кондиционера

Как охладить жилье в жару без кондиционера / © www.freepik.com/free-photo

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Что делать, если на улице нещадно палит солнце, а дома нет кондиционера? На самом деле существует простой и крайне эффективный способ снизить температуру в помещении за несколько минут. И для этого не нужно тратить кучу денег на дорогостоящую бытовую технику. Рассказываем, что надо делать, чтобы быстро охладить свой дом без кондиционера.

Как быстро охладить квартиру без кондиционера: полезный трюк, который действительно работает

Главный секрет заключается в грамотном использовании подручных средств. Если у вас есть даже маленький вентилятор, он станет настоящим спасением в жаркие дни.

Вот что нужно сделать:

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Возьмите глубокую миску или таз. Наполните емкость холодной водой, можно добавить немного льда. Поставьте миску перед включенным вентилятором. Через несколько минут в комнате температура ощутимо снизится, воздух станет прохладным и свежим.

Как еще можно снизить температуру воздуха без кондиционера

Днем закрывайте окна шторами. Солнечные лучи быстро нагревают помещение, а плотные шторы или жалюзи помогут остановить этот процесс.

Проветривайте свой дом только утром и вечером, когда температура значительно ниже, чем днем.

Выключайте технику, которая может нагревать воздух — телевизоры, компьютеры, плиты. Они незаметно повышают температуру.

Намочите простыню в холодной воде и повесьте возле окна. Она поможет охладить поток заходящего воздуха.