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Единственный трюк, который поможет быстро охладить квартиру в жару без кондиционера
Комфортно пережить жаркие дни без кондиционера вполне реально, нужно лишь знать несколько простых, но очень действенных методов.
Что делать, если на улице нещадно палит солнце, а дома нет кондиционера? На самом деле существует простой и крайне эффективный способ снизить температуру в помещении за несколько минут. И для этого не нужно тратить кучу денег на дорогостоящую бытовую технику. Рассказываем, что надо делать, чтобы быстро охладить свой дом без кондиционера.
Как быстро охладить квартиру без кондиционера: полезный трюк, который действительно работает
Главный секрет заключается в грамотном использовании подручных средств. Если у вас есть даже маленький вентилятор, он станет настоящим спасением в жаркие дни.
Вот что нужно сделать:
Возьмите глубокую миску или таз.
Наполните емкость холодной водой, можно добавить немного льда.
Поставьте миску перед включенным вентилятором.
Через несколько минут в комнате температура ощутимо снизится, воздух станет прохладным и свежим.
Как еще можно снизить температуру воздуха без кондиционера
Днем закрывайте окна шторами. Солнечные лучи быстро нагревают помещение, а плотные шторы или жалюзи помогут остановить этот процесс.
Проветривайте свой дом только утром и вечером, когда температура значительно ниже, чем днем.
Выключайте технику, которая может нагревать воздух — телевизоры, компьютеры, плиты. Они незаметно повышают температуру.
Намочите простыню в холодной воде и повесьте возле окна. Она поможет охладить поток заходящего воздуха.