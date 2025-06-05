Назван единственный знак зодиака, который видит невидимое: его считают проводником между мирами

Какой знак зодиака видит то, что не видно другим / © Freepik

Реклама

Это Рыбы. Среди всех знаков зодиака они отличаются чрезвычайной интуицией и глубокой эмпатией. Астрологи уверены, что эти люди буквально ощущают энергию пространства, могут уловить настроение еще до того, как произнесено первое слово, и даже предсказать события, которые для других кажутся полной неожиданностью.

Представители этого водного знака обладают уникальной чувствительностью к эмоциям — своим и чужим. Рыбы могут считывать энергетические вибрации в помещении, видеть за словами истинные намерения и чувствовать, когда кто-то говорит неправду. Их часто называют «людьми-антеннами», ведь они настроены на волны, которые недоступны другим.

Многие Рыбы имеют склонность к философским размышлениям, духовным практикам, медитации и эзотерике. Они ищут смысл даже в обыденных вещах, а в искусстве видят не форму, а душу. Именно среди Рыб больше всего художников, поэтов, композиторов, психологов и даже целителей.

Реклама

Этим людям довольно часто снятся пророческие сны, ведь именно у них есть «шестое чутье». И хотя сами Рыбы не всегда могут логически объяснить свои ощущения, события обычно подтверждают их правоту.

Рыбы — это знак, который чувствует глубже и видит больше. Этому знаку очень легко раскрываться, потому что он не оценивает, а просто принимает других такими, какие они есть.