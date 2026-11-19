Что нужно есть, чтобы жить до ста лет / © Фото из открытых источников

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Япония не случайно входит в страны с высокой продолжительностью жизни. Особое внимание исследователи уделяют питанию жителей Окинавы — острова, известного множеством людей, которые доживают до 90-100 лет. Их рацион отличается от обычного для многих европейцев: в нем много овощей, соевых продуктов, рыбы, водорослей и небольших порций разнообразных блюд.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Clinical Nutrition, проанализировали данные 14 764 японцев в течение 20 лет. Ученые обнаружили связь между соблюдением традиционной японской модели питания и более длительной жизнью. Среди характерных продуктов были рыба, овощи, морские водоросли, рис, суп мисо и зеленый чай.

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Что обязательно должно быть на столе японских долгожителей

Традиционный японский ужин часто состоит не из одного большого блюда, а из нескольких небольших порций. Такой подход позволяет сочетать разные продукты и не делать основой питания только мясо или гарнир.

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Рыба. Один из важных компонентов японского рациона — морская рыба. Ее готовят на пару, запекают или подают вареной. Скумбрия, сардины и лосось содержат полноценный белок и жирные кислоты омега-3, которые важны для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Тофу и другие соевые продукты. Соевый творог, отварные бобы эдамаме и блюда из ферментированной сои помогают разнообразить источники белка. Тофу часто добавляют в супы или подают отдельно с овощами. Овощи и грибы. На японском столе можно увидеть тушеную капусту, морковь, тыкву, редьку дайкон, грибы шиитаке и листовую зелень. Они снабжают организм клетчаткой, витаминами и минералами. Морские водоросли. Нори, вакаме и другие съедобные водоросли используют для супов и гарниров. Они содержат минеральные и пищевые волокна, хотя их состав зависит от вида и способа приготовления. Суп мисо. Традиционный суп из ферментированной соевой пасты часто дополняют тофу, водорослями и овощами. Он хорошо вписывается в небольшой ужин, но важно контролировать количество пасты, поскольку она может содержать много соли.

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