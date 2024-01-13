Эффект будет заметен уже через несколько часов: вот почему следует привязать лимон к кухонному крану

Лимон – не только полезный продукт, но и незаменимый помощник на кухне.

К примеру, можно взять один плод, разрезать его пополам и привязать мякотью к кухонному крану, откуда течет вода, на несколько часов. Звучит странно? Однако вы точно сразу заметите результат от столь интересной процедуры.

Лимон – это натуральное чистящее средство, которое помогает справиться с различными проблемами. В том числе и с накипью, которая появляется внутри крана.

Наверняка вы замечали, что со временем на отверстии начинают накапливаться отложения через жесткую воду. Как результат, вода начинает течь медленнее. При этом часто даже достаточно сильные химические средства не помогают справиться с этой проблемой. Так что предлагаем попробовать такое интересное и бюджетное решение.

Такой лайфхак показал на канале Smart Fox на YouTube.

Конечно, половинка лимона не будет держаться на проеме крана сама по себе, поэтому ее нужно аккуратно привязать с помощью резинки. Обратите внимание, что кислота, содержащаяся в лимоне, должна попадать в отверстие с накипью, чтобы этот лайфгак подействовал.

Оставьте такую удивительную конструкцию на несколько часов, а лучше на ночь. Как только вы уберете половину лимона, то сразу заметите, что вода начала течь гораздо лучше.

Что еще может помочь от накипи внутри крана

Для борьбы с накипью на разных поверхностях используется уксус, ведь он также имеет кислый pH и прекрасно растворяет налет. Уксус можно нанести на поверхность или смочить в жидкости ватный диск и поднести к отверстию крана.

Неочевидным, но удивительно действенным средством от налета от воды является пена для бритья. Она в считанные минуты убирает налет. Нанесите косметическое средство на поверхность, оставьте на 30 минут, затем смойте и протрите сухой тряпкой. Кран засияет как новый.

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