Эффективное средство от тли без химии: понадобится только этот сорняк

Тля

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С наступлением весны и активного роста растений на наших участках часто появляется незваный гость — тля. Эти мелкие вредители способны быстро оккупировать молодые побеги, листья смородины, роз, огурцов и других культур, высасывая из них соки и нанося значительный ущерб урожаю.

Многие садоводы сразу же прибегают к химическим инсектицидам, однако существует удивительный и совершенно бесплатный способ борьбы с тлей, использующий силу обыкновенного сорняка — пижму обыкновенную (Tanacetum vulgare).

Это неприхотливое растение с характерными желтыми соцветиями-пуговицами и резким камфорным ароматом, которое часто считают просто назойливым сорняком, на самом деле мощный природный инсектицид. Секрет ее эффективности кроется в туйоне — природном химическом соединении, которое содержится во всех частях растения. Туйон оказывает парализующее действие на тлю, в то же время, что важно, относительно безопасен для полезных насекомых, таких как божьи коровки и пчелы.

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Пижма

Как уничтожить тлю

Для приготовления эффективного раствора против тли вам понадобится 500 г свежих стеблей и соцветий пижмы (или 200 г сушеного сырья) и 5 литров воды

Измельчите собранную свежую или сушеную пижму для лучшего высвобождения действующих веществ. Залейте измельченную массу 5 л воды. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение 20 минут на слабом огне. Кипячение способствует максимальному извлечению туйона и других активных соединений.

Снимите отвар с огня, дайте ему полностью остыть и тщательно процедите через марлю или мелкое сито, чтобы удалить твердые частицы растения. Готовый концентрат разведите водой в соотношении 1:3.

Полученным раствором тщательно опрыскивайте пораженные тлей растения, особое внимание уделяя обратной стороне листьев, где чаще всего прячутся вредители. Обычно тля начинает погибать уже через 6-8 часов после обработки.

Чтобы усилить эффекты, разложите свежие пучки пижмы вокруг грядок или высадите ее по периметру сада, может создать дополнительный защитный барьер, отпугивая не только тлю, но и других нежелательных гостей, таких как муравьи, капустная блондинка и колорадский жук.

Для профилактики рекомендуется опрыскивать растения раствором пижмы каждые 2 недели, особенно в период их активного роста, когда риск появления тли самый высокий.

Важно использовать раствор пижмы в день приготовления, поскольку при продолжительном хранении он может терять свои инсектицидные свойства.

Помимо защиты от вредителей, пижма может оказать и оздоровительное влияние на растения. После обработки отваром пижмы листья становятся более плотными, а побеги — более крепкими, что может снижать риск развития грибковых заболеваний ([источник: исследование фунгицидных свойств некоторых растительных экстрактов, народные наблюдения за влиянием пижмы на здоровье растений]).

Таким образом, использование пижмы обычной является безопасным, экологически чистым и абсолютно бесплатным способом борьбы с тлей, который не наносит вреда почве, полезным насекомым, животным и человеку. Следует присмотреться к этому «сорняку под ногами», который может стать надежным помощником в вашем саду и огороде.