Эффективные финансовые советы на всю жизнь: как управлять деньгами в 20, 30, 40, 50 лет и далее

Как избежать долгов и приумножить капитал: советы для 20-, 30-, 40-летних и старше / © iStock

Финансовая жизнь — это длительный путь, который меняется с каждым десятилетием. С возрастом ваши потребности становятся сложнее, а подход к деньгам должен развиваться вместе с вами. Эксперты по личным финансам поделились советами, как лучше всего управлять деньгами на каждом этапе жизни.

Об этом идет речь в материале huffpost.

Как избежать долгов и приумножить капитал в 20 лет

«Начинайте составлять бюджет, экономить и инвестировать как можно раньше», — советует основательница крупной компании Бола Сокунби.

Если работодатель предлагает пенсионный план или софинансирование взносов, воспользуйтесь этим. В молодости работает самое мощное правило — сложные проценты.

Живите ниже своих возможностей и «платите поначалу себе», автоматически откладывая часть каждой зарплаты.

Финансовый эксперт Джек Говард советует создать бюджет, отражающий ваши ценности и цели — путешествия, образование, отдых или накопление.

Каким должен быть финансовый план в 30 лет

«В этот период вы уже лучше понимаете финансовые продукты, поэтому пора диверсифицировать свои инвестиции и найти финансового советника», — объясняет финансист Брайан Стайнер.

Избегайте долгов с высокими процентами, создайте фонд на непредвиденные случаи и развивайте карьеру: меняйте работу, ищите повышения, начинайте подработку.

Эксперт Джаннес Торрес советует избегать «инфляции стиля жизни» — не увеличивайте расходы вместе с доходами, а лучше направляйте излишек на инвестиции или погашение долгов.

Лучшие финансовые решения в 40 лет

Пора задуматься о страховании жизни, особенно если у вас есть дети или иждивенцы.

Стайнер советует рассматривать страхование не только как защиту, но и инструмент накопления на пенсию.

Также следует рассмотреть страхование долговременного ухода, чтобы облегчить финансовую нагрузку семьи в будущем.

Как изменить финансовую стратегию в 50 лет

«Именно в настоящее время стоит реально оценить свои финансы и подумать, какой вы видите пенсию», — говорит эксперт Николь Коуп.

Если дети уже взрослые, рассмотрите возможность уменьшения жилищных расходов и продаж большой недвижимости.

Финансовый тренер Дэн Эндрюс советует начать использовать пенсионные калькуляторы — рассчитайте достаточно ли у вас накоплений, и откорректируйте стратегию.

Деньги на каждом этапе жизни: что делать в 60 лет

«Разработайте стратегию снятия средств с пенсионных счетов и контролируйте расходы», — советует Сокунби.

Также пора создать или обновить завещание и план наследия.

Эксперт Гарри Гревал добавляет: спланируйте источники дохода после выхода на пенсию и разовые большие расходы — путешествия, ремонт, события.

Как инвестировать, экономить и планировать в 70 лет

Это десятилетие — об управлении расходами, поддержании здоровья и удовольствии от жизни.

«Вы можете реализовать свои мечты, но важно установить „финансовые рамки“, чтобы не потратить все раньше времени», — говорит Эндрюс.

Финансовые советы для 80-летних

Будьте особенно осторожны — люди постарше часто становятся жертвами финансовых мошенников.

«Задумайтесь над наследием, просмотрите завещание и убедитесь, что ваши благотворительные желания будут исполнены», — отмечает Гревал.

