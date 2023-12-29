Эффективный и проверенный способ: как натереть много свеклы на салаты и не испачкаться

Свекла – один из основных ингредиентов многих блюд украинской кухни. Однако часто этот продукт нужно натирать на терке. А это довольно неприятный процесс, сильно загрязняющий руки.

Однако, оказывается, очень простой способ, чтобы этого избежать и наслаждаться вкусным и полезным овощем хоть ежедневно.

Прежде всего, эксперты советуют всегда одевать перчатки перед тем, как тереть на терке свеклу. Подойдут даже самые дешевые, латексные. Они помогут защитить пальцы от покраски в красный цвет. Но что делать, если их не нашлось под руками? Не стоит расстраиваться.

В социальной сети TikTok пользователи выложили еще один действенный способ во избежание загрязнения рук во время работы со свеклой и теркой. Вам нужен обычный файл для хранения документов. Хотя бы один должен лежать в каждом доме. Если его нет, подойдет любой плотный полиэтиленовый пакет (лучше прозрачный).

Вставьте терку в файл (пакет), а затем туда же положите сам овощ (для удобства можно наколоть на вилку). Теперь нужно просто обхватить свеклу рукой через файл и начинайте тереть. Так вся свекла останется внутри, а ваши руки будут чистыми.

Этот лайфгак сразу стал очень популярен в Сети. Проверить его решил шеф-повар ресторана Forest (Черкассы) Анатолий Добровольский. За короткое время его ролик набрал уже 6 миллионов просмотров.

В комментариях некоторые пользователи делились своими советами. Некоторые предложили просто одеть файл или пакет на руку, другие утверждали, что лучше смазать руки маслом и тогда сок из свеклы не запачкает их и без дополнительных приспособлений.

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