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Эффективный способ, о котором мало кто знает: как очистить с белых кроссовок даже въевшуюся грязь
Чтобы очистить белые кожаные кроссовки от въевшейся грязи, вам понадобится простое средство из обычных ингредиентов, которые есть под рукой.
Белые кроссовки очень сложно стирать, особенно если они еще и кожаные. Приходится прилагать немало усилий, чтобы они оставались свежими и чистыми на вид.
Чем отмыть белые кожаные кроссовки в домашних условиях
В первую очередь нужно подготовить раствор. Для этого возьмите немного теплой воды, налейте ее в тазик, затем добавьте 50 мл моющего средства, 2 ст. ложки пищевой соды и 50 мл уксуса. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Смесь должна выйти с пеной.
Теперь возьмите достаточно жесткую губку, смочите ее в приготовленном растворе и аккуратно пройдитесь по всей поверхности кроссовок.
Далее всего лишь промойте обувь чистой водой, чтобы убрать грязь и остатки чистящего средства, протрите насухо.
В результате у вас должны получиться белоснежные кроссовки, без какого-либо намека на грязь.
Кстати, таким же средством можно очистить и кроссовки из ткани. Однако его нужно сделать больше, а затем обувь просто замочить в растворе на час.