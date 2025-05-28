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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

Эффективный способ, о котором мало кто знает: как очистить с белых кроссовок даже въевшуюся грязь

Чтобы очистить белые кожаные кроссовки от въевшейся грязи, вам понадобится простое средство из обычных ингредиентов, которые есть под рукой.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем отмыть белые кожаные кроссовки в домашних условиях

Чем отмыть белые кожаные кроссовки в домашних условиях / © unsplash.com

Белые кроссовки очень сложно стирать, особенно если они еще и кожаные. Приходится прилагать немало усилий, чтобы они оставались свежими и чистыми на вид.

Чем отмыть белые кожаные кроссовки в домашних условиях

В первую очередь нужно подготовить раствор. Для этого возьмите немного теплой воды, налейте ее в тазик, затем добавьте 50 мл моющего средства, 2 ст. ложки пищевой соды и 50 мл уксуса. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Смесь должна выйти с пеной.

Теперь возьмите достаточно жесткую губку, смочите ее в приготовленном растворе и аккуратно пройдитесь по всей поверхности кроссовок.

Далее всего лишь промойте обувь чистой водой, чтобы убрать грязь и остатки чистящего средства, протрите насухо.

В результате у вас должны получиться белоснежные кроссовки, без какого-либо намека на грязь.

Кстати, таким же средством можно очистить и кроссовки из ткани. Однако его нужно сделать больше, а затем обувь просто замочить в растворе на час.

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Дата публикации
Количество просмотров
456
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