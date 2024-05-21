Эффектная стрижка на июнь для женщин за 40, которая набирает бешеную популярность во всем мире

Летом каждой женщине хочется быть привлекательной и незабываемой. А самый легкий способ усовершенствовать свою красоту – сделать красивую стрижку. По словам модных экспертов летом 2024 самым популярным будет удлиненный объемный боб. Рассказываем, в чем преимущества этой прически, как ухаживать за ней, чтобы выглядеть совершенно каждый день.

Удлиненный объемный боб

Какая стрижка в трендах летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая стрижка – идеальный выбор для женщин за 40, потому что она способна не только обновить образ, но и решить кучу задач. Объемный удлиненный боб омолаживает, придает волосам визуальную густоту и здоровое сияние, корректирует овал лица, убирая ненужную тяжесть в нижней зоне. К тому же прическа хорошо отрастает, поэтому не требует частого обновления. Недаром она так полюбилась красавицам всего мира. Стрижка подходит к любой форме лица и структуре волос, ее можно акцентировать челкой для усовершенствования своего образа.

Какие преимущества удлиненного объемного боба

Какая стрижка в трендах летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Омолаживающий эффект. Прическа способна сразу омолодить на 10-15 лет за счет техники стрижки прядей. Структурированные локоны как бы двигаются при ходьбе, что придает общему образу игривости и легкости. Стрижка акцентирует внимание на глазах, скрывая мимические морщинки и выражает скулы, отвлекая от возрастных изменений на коже в зоне шеи и декольте.

Прическа способна сразу омолодить на 10-15 лет за счет техники стрижки прядей. Структурированные локоны как бы двигаются при ходьбе, что придает общему образу игривости и легкости. Стрижка акцентирует внимание на глазах, скрывая мимические морщинки и выражает скулы, отвлекая от возрастных изменений на коже в зоне шеи и декольте. Легкость ухода. Удлиненный боб совершенно не нуждается в укладке. Достаточно просто высушить волосы, приподнимая щеткой у корней для придания большего объема. После сушки можно воспользоваться легким кремом для формирования локонов, если вы обладательница волнистых или вьющихся волос.

Удлиненный боб совершенно не нуждается в укладке. Достаточно просто высушить волосы, приподнимая щеткой у корней для придания большего объема. После сушки можно воспользоваться легким кремом для формирования локонов, если вы обладательница волнистых или вьющихся волос. Вариативность укладки. Стилисты рекомендуют укладывать прическу разными способами, чтобы иметь возможность изменять образ. Можно формировать легкие пряди для игривого аутфита или выпрямлять волосы, чтобы выглядеть элегантно.

Стилисты рекомендуют укладывать прическу разными способами, чтобы иметь возможность изменять образ. Можно формировать легкие пряди для игривого аутфита или выпрямлять волосы, чтобы выглядеть элегантно. Подходит для всех типов волос. Боб идеален как для прямых тонких волос без объема, так и для волнистых локонов. Тонким локонам стрижка придаст объем, а волнистым – правильной четкой структуры, в которой пряди будут двигаться при ходьбе.

Советы по уходу за стрижкой

Обновление. Стрижка не требует частого обновления, поскольку хорошо отрастает, достаточно будет раз в три-четыре месяца. А чтобы поддерживать идеальную форму прически, можно посещать своего мастера каждые 2 месяца.

Стрижка не требует частого обновления, поскольку хорошо отрастает, достаточно будет раз в три-четыре месяца. А чтобы поддерживать идеальную форму прически, можно посещать своего мастера каждые 2 месяца. Увлажнение и питание. После 40 лет волосы теряют свою эластичность, силу и здоровый блеск. Поэтому локоны нуждаются в постоянном питании и правильном уходе. Следует пользоваться увлажняющими шампунями и бальзамами, дважды в неделю наносить питательные маски. Тогда ваши волосы отблагодарят вас густотой и здоровым сиянием.

После 40 лет волосы теряют свою эластичность, силу и здоровый блеск. Поэтому локоны нуждаются в постоянном питании и правильном уходе. Следует пользоваться увлажняющими шампунями и бальзамами, дважды в неделю наносить питательные маски. Тогда ваши волосы отблагодарят вас густотой и здоровым сиянием. Защита от термовоздействия. Если вы пользуетесь различными электрическими стайлерами, то необходимо позаботиться о термозащите, чтобы уберечь свои локоны от повреждения. Это могут быть спреи, кондиционеры или кремы.

Читайте также:

Прически на последний звонок: интересные идеи, фото

4 стрижки, которые никогда не выйдут из моды: роскошные прически для совершенного стиля

3 лучшие стрижки для женщин за 40: омолаживают, корректируют овал лица, добавляют локонам объема