Эффектная стрижка на июнь для женщин за 40, которая набирает бешеную популярность во всем мире

Прическа усовершенствует образ, омолаживает, придает волосам визуальную густоту и здоровое сияние.
Летом каждой женщине хочется быть привлекательной и незабываемой. А самый легкий способ усовершенствовать свою красоту – сделать красивую стрижку. По словам модных экспертов летом 2024 самым популярным будет удлиненный объемный боб. Рассказываем, в чем преимущества этой прически, как ухаживать за ней, чтобы выглядеть совершенно каждый день.
Удлиненный объемный боб
Такая стрижка – идеальный выбор для женщин за 40, потому что она способна не только обновить образ, но и решить кучу задач. Объемный удлиненный боб омолаживает, придает волосам визуальную густоту и здоровое сияние, корректирует овал лица, убирая ненужную тяжесть в нижней зоне. К тому же прическа хорошо отрастает, поэтому не требует частого обновления. Недаром она так полюбилась красавицам всего мира. Стрижка подходит к любой форме лица и структуре волос, ее можно акцентировать челкой для усовершенствования своего образа.
Какие преимущества удлиненного объемного боба
- Омолаживающий эффект. Прическа способна сразу омолодить на 10-15 лет за счет техники стрижки прядей. Структурированные локоны как бы двигаются при ходьбе, что придает общему образу игривости и легкости. Стрижка акцентирует внимание на глазах, скрывая мимические морщинки и выражает скулы, отвлекая от возрастных изменений на коже в зоне шеи и декольте.
- Легкость ухода. Удлиненный боб совершенно не нуждается в укладке. Достаточно просто высушить волосы, приподнимая щеткой у корней для придания большего объема. После сушки можно воспользоваться легким кремом для формирования локонов, если вы обладательница волнистых или вьющихся волос.
- Вариативность укладки. Стилисты рекомендуют укладывать прическу разными способами, чтобы иметь возможность изменять образ. Можно формировать легкие пряди для игривого аутфита или выпрямлять волосы, чтобы выглядеть элегантно.
- Подходит для всех типов волос. Боб идеален как для прямых тонких волос без объема, так и для волнистых локонов. Тонким локонам стрижка придаст объем, а волнистым – правильной четкой структуры, в которой пряди будут двигаться при ходьбе.
Советы по уходу за стрижкой
- Обновление. Стрижка не требует частого обновления, поскольку хорошо отрастает, достаточно будет раз в три-четыре месяца. А чтобы поддерживать идеальную форму прически, можно посещать своего мастера каждые 2 месяца.
- Увлажнение и питание. После 40 лет волосы теряют свою эластичность, силу и здоровый блеск. Поэтому локоны нуждаются в постоянном питании и правильном уходе. Следует пользоваться увлажняющими шампунями и бальзамами, дважды в неделю наносить питательные маски. Тогда ваши волосы отблагодарят вас густотой и здоровым сиянием.
- Защита от термовоздействия. Если вы пользуетесь различными электрическими стайлерами, то необходимо позаботиться о термозащите, чтобы уберечь свои локоны от повреждения. Это могут быть спреи, кондиционеры или кремы.
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