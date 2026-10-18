Его не узнать: как выглядит звезда культового мема Success Kid сегодня (фото)

Мэм Success Kid / © mirror.co.uk

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Сэмми Грайнер, который в детстве стал героем знаменитого мема Success Kid («Успешный ребенок»), вырос и теперь выглядит совсем другим. Фотография малыша со сжатым кулачком на пляже стала вирусной в 2007 году и по сей день остается одним из самых известных изображений в Сети.

Об этом пишет Иadbible.

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Сэмми родом из Джексонвилла, штат Флорида, США. Его мама Лэйси сделала знаменитый снимок, когда сыну было всего 11 месяцев. Она опубликовала фотографию на Flickr, даже не подозревая, что впоследствии ее ребенок станет известен во всем мире.

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На фото мальчик в бело-зеленой футболке сидит на пляже, сжимает в кулачку песок и смотрит в камеру с довольно и немного дерзким выражением лица. Его поза напоминает жест празднующего успех победителя — именно поэтому изображение так быстро стало популярным.

Сначала фотография имела подпись «Ненавижу песочные замки» (I hate Sandcastles). Однако пользователи соцсетей впоследствии придали ей новое значение, и снимок превратился в мем Success Kid.

Сэмми Грайнер, в детстве ставший героем знаменитого мема Success Kid Фото Instagram/LaneyGriner

Как используют мем Success Kid

Изображение Сэмми стало своеобразным символом победы. Его публикуют, когда хотят поделиться радостью от достижения цели как большой, так и совсем незначительной.

Например, мем может сопровождать новость о повышении на работе, согласие на свидание или даже неожиданно найденную в кармане купюру. Сжатый кулачок и довольно выражение лица мальчика прекрасно передают эмоции человека, которому только повезло.

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Как выглядит Сэмми Грайнер сейчас

Спустя годы после появления знаменитой фотографии Сэмми существенно изменился. На более новых снимках он уже взрослый парень с длинными волнистыми каштановыми волосами. У него тоже начала появляться щетина.

Несмотря на изменения во внешности, Сэмми остается узнаваемым. Его волосы стали темнее, но черты лица позволяют увидеть в нем того самого малыша, который когда-то сидел на пляже с горстью песка.

Когда юноше было 10 лет, он воспроизвел знаменитую позу, держа нарисованную от руки версию мема. Также Сэмми вместе с родителями принял участие в видео BuzzFeed на YouTube, где семья рассказала о неожиданной популярности фотографии.

Как популярность мему помогла семье

За историей Success Kid стоит и семейное обстоятельство. Родителю Сэмми, Джастину, понадобилась операция по пересадке почки, поэтому семья организовала сбор средств через платформу GoFundMe.

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Мама парня Лэйси в комментарии ABC рассказала, что не жалеет о том, как сложилась история с мемом.

«Во всем этом столько позитива. Мы не сожалеем ни о чем, связанном с Success Kid. До сих пор трудно поверить, как все это произошло. Я до сих пор не могу до конца осознать», — сказала она.

Обычная семейная фотография, сделанная в 2007-м, превратилась в одну из самых узнаваемых мем в мире и принесла Сэмми международную популярность.

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