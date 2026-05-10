Экономическое удобрение для помидор своими руками: подробности

Помидоры / © unsplash.com

Реклама

Лето уже на пороге, а это значит, что настало идеальное время для посадок. Многие украинцы предпочитают выращивать собственные помидоры в горшках или на грядках, выбирая натуральный продукт без химикатов и возможность существенно сэкономить на продуктах. Однако главным вызовом остается урожайность.

Об этом пишет tomsguide.

Эксперты по садоводству утверждают, что использование луковицы может кардинально изменить состояние вашего огорода. Оно не только стимулирует рост, но и улучшает качество почвы.

Реклама

«Из луковой шелухи можно приготовить жидкое удобрение, которое обеспечит растениям дополнительный стимул. Это значительно сократит потребность в синтетических препаратах», — отмечают специалисты.

Кроме того, луковица богата магнием, железом, витаминами С и В6. Исследования также показывают, что натуральный ингредиент способен снизить риск возникновения заболеваний и защитить томаты от вредителей. Как результат — помидоры становятся более ароматными и сочными.

Как приготовить томатный чай из луковой шелухи?

Наиболее эффективным методом считается приготовление жидкого концентрата. Процесс очень прост:

Сухую луковицу положите в емкость.

Залейте одним литром воды и оставьте настаиваться на двое суток.

Процедите жидкость, отделив кожуру.

Разбавьте полученный концентрат обычной водой в пропорции 1:4.

«Это домашнее удобрение идеально подходит для использования при пересадке рассады, а в дальнейшем — каждые три недели», — добавляют эксперты.

Реклама

Раствор следует вносить непосредственно в грунт.

Какие альтернативные способы применения

Если у вас нет времени на настаивание чая, существуют другие варианты. Вы можете высушить лук в духовке при температуре 90°C до хрустящего состояния, а затем измельчить его в кофемолке. Полученным порошком просто посыпают почву вокруг растений. Мелкие частицы впитываются землей быстрее, обеспечивая мгновенную подкормку.

Для тех, кто имеет большие объемы отходов, идеальным решением станет добавление луковицы в компостную кучу. Это естественный способ обогатить удобрение всеми микроэлементами, которые сделают ваш урожай томатов предметом зависти соседей.

Итак, если вы хотите получить сочные плоды в этом сезоне, не спешите выбрасывать обрезки лука — ваши томаты за это только поблагодарят.

Реклама

Напомним, огородники советуют в мае особенно внимательно ухаживать за луком, чтобы предотвратить появление стрелок. По словам хозяйок, стрельба чаще всего возникает из-за перепадов температур, избытка влаги, загущенных посадок и нехватки питательных веществ.

Для профилактики рекомендуют регулярно рыхлить почву, не переливать грядки и подкармливать лук древесной золой. Если стрелки уже появились, их советуют обламывать как можно раньше, а растения дополнительно подкормить калийными удобрениями или золой.

Новости партнеров