Экономия электроэнергии дома: какие приборы обязательно следует выключать из розетки

Некоторые приборы следует выключать из розетки после пользования / © pixabay.com

Выключать электроприборы из розетки, когда уходите из дома или ложитесь спать, — это не просто совет, а необходимая привычка, которая помогает экономить деньги и энергию. Многие думают, что достаточно нажать кнопку «OFF», но на самом деле большинство устройств в режиме ожидания продолжают потреблять электроэнергию, что незаметно, но постоянно увеличивает ваши счета.

Особенно актуальным это стало в современных реалиях, когда цена на электричество постоянно растет, а энергосбережение критически важно. Всего одно простое действие — вытащить вилку из розетки — поможет вам не только уменьшить финансовые затраты, но и внести свой вклад в энергетическую стабильность.

Какие именно приборы нужно выключать из розетки, пишет Gazeta.ua.

Какие устройства следует выключать из розетки

Зарядки для телефона и удлинители

Даже когда зарядка подключена к телефону, но не заряжает его, она все еще потребляет электроэнергию. Ведь такое зарядное устройство поддерживает ваше устройство на отметке 100%. Это не только вредит батарее электроприбора, но и может вывести из строя саму зарядку.

Ноутбук и компьютер

Ноутбук и компьютер в режиме ожидания потребляют энергию, даже если она не используется. Эти электроприборы совсем не обязательно держать включенными постоянно, особенно ночью, пока человек спит. Однако такими действиями вы сможете избежать лишнего потребления электроэнергии, ведущей к экономии.

Если ноутбук подключен к сети непрерывно, это может повлиять на продолжительность жизни батареи из-за постоянной зарядки, что может привести к уменьшению ее емкости.

Телевизор

Выключили телевизор, сразу вытяните вилку. Это устройство просто съедает электроэнергию в выключенном состоянии.

Многие телевизоры в режиме ожидания все еще тратят определенное количество энергии, даже если они не используются. Поэтому выключение телевизора из розетки поможет избежать этого излишнего потребления электроэнергии.

Кроме того, это легкое воздействие будет способствовать продлению срока службы телевизора, особенно если вы живете в районе с нестабильной электросетью или частыми перепадами напряжения.

Микроволновая печь, тостеры, электрочайники, кофеварки

Устройство имеет дисплей. Он постоянно работает. И на его функционирование уходит немало энергии. Как только разогрели пищу в микроволновке, выключите устройство из розетки. Тогда экран не сможет пожирать электричество.

Многие кухонные приборы, такие как микроволновые печи, кофеварки, тостеры, электрочайники или другие электроприборы, тратят энергию даже тогда, когда они не используются. Их следует выключать из розетки на ночь, чтобы избежать лишнего потребления электроэнергии и уменьшить счета.

Но перед выключением кухонной техники из розетки на ночь обязательно проверьте инструкцию прибора и учтите ее основные функции. Ведь некоторые изготовители посудомоечных и стиральных машин отмечают, что эту технику не следует выключать из сети сразу после окончания работы. Многие из этих приборов имеют функцию сушки или вентиляции после завершения цикла мойки или стирки, что может помочь избежать образования плесени или неприятного запаха, особенно в стиральных машинах.

Расход энергии некоторых приборов в режиме ожидания

По данным Государственной инспекции энергетического надзора Украины, ряд приборов потребляет значительное количество электрической энергии в месяц в режиме ожидания:

телевизор — около 9 кВт*ч,

компьютер — 3,6 кВт*ч,

музыкальные центры — около 8 кВт*ч,

лазерный принтер — 2.9-3.6 кВт*ч,

микроволновка с таймером — 2.1 кВт*ч.

Общее потребление электроэнергии бытовыми приборами в режиме ожидания или так называемом «режиме сна» может составлять примерно 350-400 кВт*ч ежегодно.

Напомним, электроэнергия для украинского бизнеса в пиковые часы вырастет в цене 60%.